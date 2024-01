Valdegamberi – Finisce la sua corsa il progetto di legge popolare su eutanasia. Ritornato il buon senso

Sarebbe stato uno stigma per il Veneto avere questo triste primato. Non trova la maggioranza dei voti favorevoli la proposta di legge sull’eutanasia promossa dall’Associazione Coscioni. Questa proposta di legge, pur viziata da palesi incostituzionalità, avrebbe aperto la strada a percorsi che all’estero hanno portato in pochi anni ad estendere l’eutanasia anche al mondo dei malati psichiatrici, dei disabilità e delle persone indigenti. Lo Stato e le istituzioni devono promuovere la vita, garantendo a tutti cure adeguate e non prendere facili scorciatoie di morte. C’è il rischio, come sta avvenendo in certi Paesi, che l’eutanasia diventi un mezzo per ridurre la spesa socio-sanitaria. In Canada si sono avuti 40.000 casi in pochi anni (dal 2016 al 2022) e spesso la scelta è tutt’altro che libera ma condizionata da situazioni economiche, sociali e dal grado di offerta dei servizi socio-sanitari. Vanno rafforzate le terapie antidolore e le cure palliative, supportando adeguatamente le famiglie, come prevede un mio progetto di legge regionale di cui sollecito l’approvazione”.