Verona 27-29 ottobre 2022

Da giovedì 27 a sabato 29 ottobre si terrà a Verona, presso il Silos di Ponente del Polo Universitario Santa Marta, il 51° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite in congiunzione con il Dominio delle Cardiopatie Congenite della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca.

Parteciperanno all’evento: il Prof. Giovanni Battista Luciani, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia e Presidente del Congresso; il Prof. Flavio Luciano Ribichini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e Presidente onorario del Congresso; la Dott.ssa Maria Antonia Prioli, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Cardiologia Pediatrica.

“Si tratta del più importante evento scientifico nazionale nel settore delle cardiopatie congenite, che ritorna a Verona, esattamente 50 anni dopo il primo congresso che qui si tenne nel 1971” – spiega il Prof. Luciani – “Questa edizione è la prima in presenza dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e prevede un ricco programma, per la partecipazione dei massimi esperti nazionali ed internazionali di cardiologia pediatrica interventistica e cardiochirurgia pediatrica”.

“Grazie ai progressi delle cure neonatali ed infantili, oltre il 90% dei pazienti pediatrici che richiedono interventi a cuore aperto diventano adulti e molti anche anziani”. – afferma il Prof. Ribichini – “Per tale motivo, il congresso affronterà tematiche relative sia all’età pediatrica sia all’età adulta, per la crescente popolazione di adulti con cardiopatia congenita (ACHD)”.

La Cardiologia e la Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona sono da sempre Centri di terzo livello ed all’avanguardia per il trattamento delle patologie congenite, in quanto in grado di offrire tutte le opzioni di cure mediche, intervenzionali e cardiochirurgiche dall’epoca prenatale a quella adulta e senile.