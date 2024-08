Abbattimento liste d’attesa. Disdetta 4 giorni prima della visita   

Servizi Aoui di remind per il cittadino

Verona, 30 agosto 2024

Dal primo settembre per i nuovi appuntamenti cambiano i tempi per la disdetta. Si tratta di uno strumento in più previsto dalla Regione nel Piano per l’abbattimento delle liste di attesa, che consente di recuperare posti liberi e garantire i tempi di accesso. Sono infatti centinaia ogni mese i pazienti che, nella sola Aoui, non si presentano alle visite senza aver disdetto.

Disdetta. Il paziente deve disdire entro 4 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) rispetto alla data dell’appuntamento. Se non lo fa, è tenuto al pagamento dell’intera tariffa della prestazione. Allo stesso modo, in caso di mancato ritiro dei referti entro 30 giorni dalla disponibilità, le Aziende devono procedere al recupero del valore della prestazione.

Servizi Aoui al cittadino. L’Azienda ha attivato un servizio di “remind” al cittadino: 8 giorni prima l’utente riceverà un messaggio che ricorda l’appuntamento, in modo tale da consentirgli una eventuale disdetta regolare. Inoltre, l’avviso sulle nuove tempistiche di disdetta sono riportate su quattro canali: nelle mail di risposta al cittadino per le prenotazioni da portale o da APP Sanitakm0, nel messaggio vocale del call center CUP che ascolta il cittadino mentre è in attesa, nel messaggio registrato nella segreteria telefonica del numero dedicato alle disdette, sul portale aziendale alla voce “disdette”.

CUP Aoui. Sono 4 le modalità di accesso per prenotare le visite nelle agende informatizzate del Centro Unico Prenotazione Aoui: sportello con operatore, accesso telefonico, prenotazione effettuata contestualmente alla prescrizione direttamente da operatori sanitari/amministrativi in caso di “presa in carico” e prenotazioni via Web e tramite App.

La delibera di giugno 2024, riporta inoltre le altre regole già in vigore come: la validità temporale dell’impegnativa SSN di 180 giorni dalla data di emissione, l’Azienda perde l’obbligo di garantire la prestazione nei tempi previsti qualora l’utente si presenti oltre il tempo di attesa indicato dalla classe di priorità. I termini di scadenza non si applicano nel caso in cui l’appuntamento è già stato preso in carico da AOUI e debba essere spostato per esigenze del paziente o della struttura.

Classi di priorità. In Veneto i tempi di attesa per i primi accessi sono divisi in 4 classi di priorità, entro cui le Aziende devono permettere all’utente l’accesso alle prestazioni ambulatoriali. Le classi vengono classificate in base all’ordine temporale. La prima classe con priorità U-Urgente prevede che la prima visita o la prima prestazione venga erogata dalle entro le 24 ore. La seconda con priorità B-Breve prevede tempi di 10 giorni dalla data di prenotazione. Le ultime due classi, priorità D-Differibile e P-Programmata, prevedono rispettivamente 30 giorni e 60/90 giorni dalla data di prenotazione.