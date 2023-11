Attacco hacker e rivendicazione apparsa oggi

Nessuna perdita di dati, Autorità e Azienda al lavoro per verificare attendibilità

Verona, 10 novembre 2023

In merito alla rivendicazione dell’attacco hacker apparsa oggi, si comunica che Aoui non prenderà in alcuna considerazione richieste di riscatto da parte dei criminali informatici.

Si conferma peraltro quanto già riferito il 23 ottobre, ovvero che non c’è stata perdita di dati anche grazie all’entrata in funzione del Sio, ma, a quanto al momento noto, una circoscritta fuoriuscita di file.

Qualsiasi altra ipotesi è al momento prematura posto che Polizia Postale, Magistratura e Azienda ospedaliera, in costante contatto con la Regione, sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, per valutare la notizia fatta circolare oggi. Nel frattempo, sono state intraprese tutte le azioni legali atte a tutelare l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e i suoi pazienti.