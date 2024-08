Auto mutuo aiuto-elaborazione del lutto il gruppo “I Fiori Blu” compie due anni

Promosso e supportato dal Servizio di Psicologia Territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera

«Aiutando gli altri, aiuti te stesso»: sulla base di questo assunto, l’Azienda ULSS 9 Scaligera ha deciso di promuovere e supportare la formazione di un gruppo di auto mutuo aiuto.

Il gruppo, denominato “I Fiori Blu”, quest’anno è stato gratificato, a Torino, dall’assegnazione del Primo Premio Assoluto per la sezione Tema libero alla X Edizione del Premio Persona e Comunità: per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo Sviluppo, al Benessere e alla Cura della Persona.

Tale gruppo di supporto, la cui partecipazione è totalmente gratuita, è nato per condividere il dolore causato dalla perdita dei propri cari, da situazioni di isolamento e solitudine.

Il Dott. Fabrizio Varalta, Psicologo-Psicoterapeuta, Coordinatore del Servizio di Psicologia Territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, il Sig. Giorgio Marchesini, facilitatore all’interno del gruppo sulla mediazione dei vissuti emotivi, insieme agli altri componenti del gruppo, descrivono l’esperienza come momento importante per accogliere, ascoltare e incoraggiare tutti ad uscire dall’isolamento per “ripartire” nel proprio percorso di vita.

“I fiori blu” si incontrano ogni martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17.30, a Verona, all’Ospedale di Marzana nella sede del Servizio di Psicologia Territoriale in Piazzale Lambranzi, 1.

IL VALORE DEL GRUPPO. Il valore dell’auto mutuo aiuto si basa sull’intuizione che «chi è parte del problema, è parte della soluzione». Le persone, riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso il reciproco aiuto, possono realizzare obiettivi di crescita personale. Si tratta di un insieme di persone che hanno scelto volontariamente e in autonomia di trovarsi alla pari, intorno ad un tema o problema comune, nel desiderio di affrontarlo con altri. Nel gruppo si condividono esperienze, vissuti, risorse, informazioni e strategie di soluzioni, scoprendosi risorsa per sé, per i compagni di gruppo e per l’intera comunità.

CONDIVISIONE E INCORAGGIAMENTO. L’obiettivo del gruppo è creare solidarietà, scambio dei vissuti e valorizzazione delle competenze individuali e collettive, in libertà e autonomia. Il gruppo è un tempo, un luogo e uno spazio dove ci si sente liberi di esprimere i propri sentimenti, emozioni e pensieri, e dove poter parlare della propria vita, rileggendola attraverso lo sguardo di chi ascolta. La condivisione dei problemi facilita la “rilevazione di sé”, ossia il racconto di storie personali e dei vissuti, con la possibilità di rielaborare, grazie anche all’ascolto attento e alla restituzione riflessiva degli altri, le proprie esperienze, recuperando nuovi significati che arricchiscono la consapevolezza personale e diventano stimolo anche per quella altrui. Molte persone, per le problematiche di cui sono portatrici, versano in una condizione di disagio e di scoraggiamento. L’incoraggiamento riattiva la fiducia in se stessi, ristabilisce la capacità di affrontare le situazioni contingenti dell’esistenza e quelle imprevedibili, e non consente mai all’individuo di sentirsi uno sconfitto, neppure nel caso di insuccesso nella realizzazione di un progetto.

CONTATTI. Per informazioni sul gruppo di auto mutuo aiuto “I Fiori Blu” si possono contattare i numeri: 045-8075179 o 3483502782, oppure scrivere alle mail: psicologiaterritoriale@aulss9.veneto.it e ifioriblu2021@gmail.com .