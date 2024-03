Bando Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, vinti 120 mila euro

Nuova tecnologia contro le recidive del tumore gastrico

Verona, 27 marzo 2024

Un altro riconoscimento per l’innovativo progetto della Chirurgia Esofago Stomaco, diretta dal prof. Giovanni De Manzoni, contro il tumore gastrico. Sono stati infatti assegnati 120 mila euro per potenziare la ricerca condotta dalla professoressa Maria Bencivenga, grazie al bando della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti che ha selezionato 12 finalisti fra i 170 progetti attivi in tutta Italia.

Sonda contro le recidive. Il cuore di questo progetto è rappresentato dalla sonda intraoperatoria cancro-specifica, che consente al chirurgo di individuare con precisione le localizzazioni tumorali durante l’asportazione del cancro gastrico. Questa sonda, ideata a maggio 2023, ha la potenzialità di rilevare parti tumorali altrimenti impercettibili all’occhio umano, consentendo interventi più precisi e mirati.

La recidiva del tumore gastrico attraverso l’utilizzo di queste tecnologie all’avanguardia si riduce significativamente, ed è quanto sviluppato nel progetto vincitore: “Theranostics nel Cancro Gastrico attraverso l’Immunotargeting del Proteoglicano di Superficie Cellulare CSPG4”. La teranostica è una disciplina che unisce terapia e diagnostica, una nuova disciplina che migliora le cure e riduce il rischio di recidiva di malattia. Il contributo della Fondazione CDP consentirà di finanziare una borsa di studio dedicata a un ricercatore specializzato nell’utilizzo della sonda intraoperatoria.

Fondi PNRR. Il primo successo di questo progetto è arrivato a marzo 2023 con l’assegnazione di 810 mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’ammissione al bando destinato alla ricerca nel campo della salute. Il PNRR è soggetto a vincoli stringenti (tipologia, entità ed estensione temporale delle spese ammesse, criteri) e in alcuni specifici casi i fondi non coprono tutti i costi necessari all’esecuzione dei progetti. Per questo, Fondazione CDP ha deciso di contribuire agli obiettivi del PNRR partecipando alla copertura di costi esclusi dai finanziamenti.

Prof.ssa Bencivenga: “Siamo orgogliosi di questo nuovo contributo della Fondazione CDP perché conferma il valore del nostro progetto ed è fondamentale per proseguire nell’innovazione e nella lotta contro il cancro gastrico. Questo contributo ci permetterà di portare a termine il progetto e consegnare alla comunità scientifica i risultati che otterremo”.

Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Nata nel 2020, ha l’obiettivo di rafforzare il contributo allo sviluppo dell’Italia attraverso iniziative e progetti ad alto impatto sociale, in sinergia con le migliori realtà italiane. Il bando “In Sistema Ricerca” ha messo a disposizione risorse aggiuntive per circa 1 milione di euro per contribuire agli obiettivi del PNRR nel settore della ricerca in ambito salute. Rivolto a ricercatori che siano già assegnatari di fondi Pnrr da parte del Ministero della Salute (M6C2 – Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN), queste risorse aggiuntive servono a completare la ricerca. Il bando si è chiuso lo scorso 29 settembre e ha premiato 12 progetti finalisti per nuovi strumenti di diagnosi precoce e per la sperimentazione di terapie e di sistemi innovativi per l’assistenza.