Borgo Roma, nuova sede al 3° piano per Medicina d’Urgenza

Miglioramenti strutturali per un’assistenza di alto livello

Verona, 13 novembre 2023

Da domani, martedì 14 ottobre, la nuova sede del reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Borgo Roma sarà al terzo piano del monoblocco.

Il trasferimento dell’UOC e dei 30 posti letto si è reso necessario per permettere i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della vecchia sede, che si trova al sesto piano. La nuova collocazione garantisce elevati standard di assistenza in quanto è dotata di un open space con caratteristiche di terapia semi-intensiva con 7 posti letto e un box per l’isolamento. Non subiranno alcuno spostamento gli ambulatori.

Come di consueto, l’assistenza ai pazienti sarà sempre garantita senza alcuna interruzione.