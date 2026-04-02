Borgo Trento, è attiva la App per orientarsi dentro l’ospedale

MyAouiVerona: mappe inclusive per smartphone, feedback vocali e percorsi accessibili

Verona, 2 aprile 2026

E’ ufficialmente operativa l’App MyAouiVerona che, tramite navigazione guidata, percorsi dedicati e feedback vocali a misura di paziente, orienta e accompagna gli utenti all’interno dell’ospedale. Prosegue così la missione di digitalizzazione delle strutture ospedaliere.

L’App MyAouiVerona. Si tratta di un navigatore indoor che semplifica la vita dei pazienti. Una App per Android e iOS dotata di mappe digitali, comandi e feedback vocali che guidano, passo dopo passo, gli utenti all’interno degli ambienti ospedalieri e per questo ha ottenuto il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. I servizi sono accessibili a chiunque e ogni paziente può trovare il percorso più adatto alla propria capacità motoria. L’App segnala infatti percorsi alternativi adatti a sedia a rotelle e a coloro che hanno difficoltà motorie. I prossimi step saranno l’attivazione del servizio all’Ospedale della donna e del bambino (Borgo Trento) e al policlinico “G.B. Rossi” di Borgo Roma.

Ripetitori bluetooth nei due ospedali. I ripetitori bluetooth (iBeacon) sono una tecnologia già attiva da tempo nei due ospedali Aoui, e finora utilizzata dai Vigili del Fuoco per interventi di emergenza. Sono alimentati a batteria con durata dai 4 ai 10 anni, un sistema che richiede una bassa manutenzione e bassi costi di gestione. MyAouiVerona può essere scaricata su qualsiasi smartphone poiché compatibile con tutti i sistemi operativi. L’applicazione, sviluppata da TapMyLife srl, società specializzata nel settore sanitario, consente la localizzazione anche al chiuso di apparecchiature, persone e attrezzature.