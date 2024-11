Chirurgia Esofago Stomaco e Aoui Band insieme per il carcinoma gastrico

Giovedì 7 novembre al Camploy, concerto benefico

Verona, 31 ottobre 2024

E’ ai primi posti nazionali per volumi di ricoveri e per innovazione di trattamenti. Con 117 interventi allo stomaco, la Chirurgia dell’Esofago e dello Stomaco, diretta dal prof Giovanni de Manzoni, è seconda nella classifica 2023 subito dietro al Policlinico Gemelli di Roma. Ma l’impegno dell’Unità operativa è anche fuori dalle sale operatorie, si allarga al sostegno della ricerca nazionale sui tumori gastrici attraverso l’associazione GIRCG (Gruppo Italiano per la Ricerca sul Cancro Gastrico), di cui de Manzoni è responsabile amministrativo.

Il GIRCG, fondato nel 1999, raccoglie e coordina i centri italiani specializzati nel trattamento di questa patologia, con particolare riferimento a quelli che adottano tecniche chirurgiche avanzate lanciate dal National Cancer Center di Tokyo. L’obiettivo del gruppo è standardizzare e aggregare i dati dei vari centri italiani, fra cui l’Unità operativa Aoui, per creare un database comune e sviluppare protocolli di ricerca innovativi nella lotta contro il tumore gastrico. Molti dei protocolli sono già stati pubblicati, altri sono in corso e presto saranno condivisi con la comunità scientifica.

Ed è alle attività GIRCG che andrà interamente devoluto il ricavato del concerto di Aoui Official Band, che si terrà giovedì 7 novembre dalle ore 21.00 alle 23.00 al Teatro Camploy. La serata intitolata “Note di Blues. Suoniamo insieme per aiutare la ricerca sul tumore allo stomaco” è a donazione libera.

Prof. Giovanni de Manzoni, professore ordinario e direttore dell’Uoc di Chirurgia generale ed esofago stomaco dell’AOUI di Verona: “Gli alti volumi e la spiccata vocazione chirurgica di Aoui Verona ci permettono di essere sempre più innovativi nella cura del carcinoma gastrico. Il lavoro di squadra però è un aspetto fondamentale per il progresso della medicina e per questo ringrazio i colleghi di Aoui band che si sono messi a disposizione per la raccolta fondi da destinare alla nostra associazione nazionale GIRCG”.

Dott. Fulvio Leopardi, direttore artistico dell’AOUI Verona Official Band e direttore della Chirurgia proctologica dell’AOUI di Verona: “La mission principale della nostra band è di essere al servizio della medicina anche attraverso la musica. Facendo un bilancio di questa primo anno di attività, AOUI band si è già esibita in una decina di eventi a scopo benefico, sostenendo associazioni impegnate nella promozione della salute. Anche in questa occasione, offrirà il proprio impegno musicale a sostegno di una causa importante, regalando al pubblico una serata di grande musica e solidarietà”.