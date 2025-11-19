Funzionamento sportelli CUP, le precisazioni dell’ULSS 9

L’Azienda ULSS 9 Scaligera smentisce quanto apparso oggi sulla stampa locale relativamente al funzionamento degli sportelli del Centro Unico di Prenotazione e precisa quanto segue.

Non è stata effettuata nessuna riduzione dell’orario di apertura degli sportelli CUP, che si sta invece cercando di potenziare per fornire un servizio più efficiente e in grado di rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Da marzo scorso, infatti, al Distretto di via Poloni è stato introdotto l’orario continuato in uno dei tre sportelli Cup-Cassa, con apertura al pubblico dalle 7.15 alle 17 senza pausa; gli altri due sportelli sono aperti dalle 7.15 alle 12.30.

In altre sedi Distrettuali il CUP è aperto con orario continuato già da tempo.

L’Azienda smentisce inoltre che di recente si siano verificati episodi di aggressione nei confronti degli operatori del CUP, tanto meno nella giornata del 13 novembre, come indicato sulla stampa. Ogni singolo caso viene segnalato in tempo reale ai responsabili delle rispettive strutture per l’adozione delle successive azioni di competenza.

Si precisa inoltre che tra Azienda e Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell’Azienda, è in corso un dialogo costruttivo fondato sull’obiettivo comune di promuovere la soddisfazione, la valorizzazione e la motivazione del personale, risorsa fondamentale e motore della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Ne sono prova i recenti accordi siglati tra Azienda ULSS e Organizzazioni Sindacali per il welfare dei lavoratori, l’ultimo dei quali ad inizio settimana, così come l’imminente pagamento degli arretrati contrattuali dovuti a seguito della firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai tutti i dipendenti, a cui proprio oggi è stata inviata la nota informativa.