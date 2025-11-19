Close Menu
    giovedì 20 Novembre
    Nessuna riduzione degli orari Cup e nessun taglio delle ore contrattuali

    VERONA OSPEDALE BORGO ROMA

    Verona, 19 novembre 2025

    “Non sono stati minimamente ridotti gli orari di apertura del Cup, né agli sportelli né per il servizio telefonico. Negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma si accede come sempre dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì, mentre al telefono il servizio è attivo dalle 8 alle 18.30 e dalle 8 alle 13 il sabato mattina.

    Non c’è stato nemmeno nessun taglio delle ore contrattuali da parte di Aoui verso il Consorzio Leonardo, la società esterna che si è aggiudicata l’appalto per fornire il personale. Isolati e sporadici episodi di aggressività sono sempre riconducibili ai picchi di utenza non prevedibile. Ma si ricorda che lo sportello fisico non è l’unico canale di pagamento e ritiro, si possono utilizzare le casse automatiche oppure le modalità online sul sito Aoui con Dossier sanitario o Fascicolo sanitario elettronico, https://salute.regione.veneto.it/servizi-online-e-fse/fascicolo-sanitario-elettronico-regionale”.

