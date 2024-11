Pazienti al centro. Terzo incontro ospedale-territorio

Sabato 30 novembre 2024 dalle ore 9:00. Sala Conferenze Ospedale Fracastoro di San Bonifacio

“Pazienti al centro” nelle azioni di professionisti e volontariato, protagonisti nel terzo incontro Ospedale-Territorio, in programma sabato 30 novembre 2024 dalle ore 9:00 fino alle 13:00, nella Sala Conferenze dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

L’Azienda ULSS 9 Scaligera – Unità Operativa Complessa Medicina Generale del “Fracastoro”, diretta dalla dr.ssa Sara Lombardi, ha organizzato questo incontro aperto al pubblico – ad accesso libero – con il patrocinio del Comune di San Bonifacio e di numerose Associazioni di pazienti e di Volontariato: Associazione Malati Reumatici del Veneto, Associazione Diabetici Verona, Lions International, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e Il Sorriso di Beatrice.

Nell’incontro, intitolato proprio “I pazienti al centro”, verranno illustrate diverse tematiche attuali, di interesse comune tra professionisti e cittadini: la nuova programmazione sanitaria secondo il PNRR, con particolare riferimento alle nuove strutture territoriali; l’importanza delle vaccinazioni, soprattutto per i pazienti fragili; il corretto uso degli antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale; il ruolo delle Associazioni di pazienti e di volontariato.

«Quest’ultimo tema», spiega la Dott.ssa Lombardi, «è incentrato sul ruolo attivo svolto dal cittadino nella gestione condivisa dei temi sanitari e sul ruolo delle Associazioni di pazienti, anche nell’elaborazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali delle patologie croniche».

Proprio per trattare queste importanti tematiche trasversali con tutti gli attori coinvolti, quest’anno, per la prima volta, l’incontro ha valenza di corso per le diverse figure che lavorano in ambito sanitario, sia a livello ospedaliero che territoriale, accreditato con 3 crediti ECM (per l’iscrizione si può cliccare su questo link; tutte le altre informazioni si trovano cliccando qui).

Al termine della giornata, le Associazioni operanti in ambito sanitario e le Associazioni di pazienti avranno la possibilità di presentare le proprie iniziative, rendendo concreto l’importante legame esistente tra l’Azienda ULSS 9 Scaligera e il mondo del Volontariato.