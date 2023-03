Pediatria. Visite nefrologiche gratuite

Non serve l’impegnativa, basta la prenotazione online

Verona, 9 marzo 2023

Sono aperte da oggi le prenotazioni per le tre giornate di visite nefrologiche pediatriche gratuite. Non serve impegnativa, basta inviare una mail all’indirizzo nefrologia.pediatrica@aovr.veneto.it. Il primo appuntamento è lunedì 13, seguiranno mercoledì 22 e venerdì 31 marzo, per tutte le date l’orario è dalle 14 alle 16 presso Pediatria C dell’AOUI di Verona (padiglione 29, terzo piano, ambulatorio 2).

L’iniziativa, realizzata dai medici pediatri Milena Brugnara e Luca Pecoraro, si inserisce nel mese della salute renale per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una diagnosi precoce, anche nei bambini, rispetto ai problemi nefrologici. I piccoli pazienti saranno sottoposti a uno screening che prevede l’esecuzione di stick delle urine e misurazione della pressione arteriosa.

Il 9 marzo si celebra la Gionata mondiale del rene.