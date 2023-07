Scomparsa del prof. Claudio Bassi

Il cordoglio del Direttore generale a nome di tutta l’Azienda ospedaliera

Verona, 11 giugno 2023

Anche il direttore generale Aoui Verona, dottor Callisto Bravi, si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa del professor Claudio Bassi, direttore Uoc Chirurgia del Pancreas, avvenuta ieri sera.

“E’ una grande perdita per la nostra azienda, che perde uno stimato professionista, e anche mia personale perché oltre al medico perdo un amico”, ha detto il dotto Bravi. “A nome di tutta Aoui Verona, e dei tanti colleghi che lo hanno apprezzato, esprimo la nostra più profonda commozione per la scomparsa del professor Bassi. E’ stato un professionista capace, che ha ulteriormente consolidato il ruolo del nostro ospedale nel panorama nazionale e internazionale. L’Unità diretta dal professor Bassi ha saputo rispondere ad altissimo livello ai bisogni dei pazienti affetti da una patologia grave quale quella del pancreas. A tutti noi mancherà un maestro di una grande scuola chirurgica. Chi ha conosciuto Claudio Bassi sa che, prima di tutto, era una persona con tanta umanità, lo era con i famigliari dei suoi pazienti, lo era con i colleghi e le persone che lo circondavano. Un uomo pieno di interessi e di straordinaria vivacità. Mi mancheranno le sue doti umane e mi mancheranno i nostri scambi sulla passione per la musica che avevamo in comune. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”.