Tavolo di conciliazione e stato di agitazione Cgil e Fials

Aoui: “Fornite le risposte ai sindacati, spiace che non ci sia stata l’intesa”

Verona, 28 agosto 2023

Si è tenuto stamattina l’incontro in videoconferenza per il tentativo di conciliazione fra Aoui Verona e i sindacati Cgil e Fials che, lo scorso 21 agosto, hanno proclamato lo stato di agitazione per il Sio, il nuovo sistema informatico ospedaliero definito dalla Regione con il progetto di uniformare i sistemi informatici di tutto il Veneto.

Dottoressa Vania Rado, Direttore generale delegato: “Abbiamo fornito al rappresentante della Prefettura e ai rappresentanti dei lavoratori le risposte alla richiesta dei sindacati di sapere quando il Sio sarà collaudato. Il 30 settembre è la data programmata per il collaudo da parte di Azienda Zero, che ha affidato nel 2020 l’appalto al Raggruppamento di imprese.

Abbiamo inoltre indicato i tempi intermedi e gli strumenti già in uso per le azioni di semplificazione, in alcuni casi soggette all’autorizzazione di Azienda Zero. Stiamo chiedendo ai fornitori interventi per la massima fruibilità del sistema. Siamo inoltre consapevoli della fatica sostenuta dai nostri dipendenti, che non abbiamo mai trascurato e sempre coinvolto in specifici gruppi di lavoro.

Spiace quindi che non ci sia stata l’intesa e si sottolinea come, stamane, lo stesso rappresentante della Prefettura abbia invitato le parti sindacali alla massima responsabilità considerata la complessità dell’operazione in un settore così delicato”.