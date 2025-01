Uoc Medicina trasfusionale e Polizia Locale

“Maxi-donazione” con 36 agenti, fra i donatori molti giovani e donne

Verona, 21 gennaio 2024

Sono stati 36 gli agenti della Polizia locale di Verona che, stamattina, accompagnati dal Comandante Luigi Altamura e dal vice Davide Zeli, sono venuti a donare sangue e plasma al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Borgo Trento. E’ la prima volta che il Gruppo Avis Polizia locale, coordinato dall’agente Giuseppina Trapani, organizza una “maxi-donazione”.

Ad accoglierli, il direttore dell’Uoc Medicina trasfusionale dott. Giorgio Gandini che ha espresso un ringraziamento al Corpo della Polizia locale. Presente anche il prof Giuseppe Lippi, direttore del Centro prelievi Aoui.

Il Gruppo era composto dai donatori “storici” della Polizia locale, ma anche da molti giovani agenti e dalle donne donatrici. Un aspetto evidenziato con soddisfazione dal direttore Gandini. “Fra i giovani, i donatori maschi e femmine si equivalgono – ha detto -. Mentre nei donatori adulti, per motivi vari, sono in maggioranza gli uomini. E’ quindi importante che la Polizia locale di Verona dia questo bel messaggio”.

L’operazione è stata organizzata in occasione del Santo Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano martire, come esempio concreto di impegno e generosità verso la comunità cittadina. Il sangue e il plasma raccolti oggi contribuiscono a garantire una risorsa preziosa per le innumerevoli esigenze cliniche degli ospedali AOUI e per i bisogni sanitari della popolazione.

Dott. Gandini: “Conosciamo gli agenti per il loro lavoro di controllo del territorio, ma la presenza qui oggi va nella stessa direzione. Fra i bisogni di salute del territorio c’è anche il fabbisogno di sangue per garantire buona sanità nella terapia dei pazienti: in ambito chirurgico, trapianti e per le moltissime patologie mediche. Il gesto di persone che, liberamente e in maniera del tutto spontanea, si presentano a donare sangue è fondamentale perché siano garantite a tutti i cittadini la salute e la cura delle malattie. Oggi è un giorno importante perché la Polizia locale viene con grandi numeri, sono servitori della Comunità locale e dei suoi cittadini anche nella sicurezza trasfusionale”.

Comandante Altamura: “Ringraziamo gli agenti e il Gruppo comunale AVIS che hanno voluto organizzare questa iniziativa in occasione del nostro Santo Patrono, San Sebastiano martire. Ricordarsi di aiutare gli altri, con la propria professione in ogni giornata ma anche aiutando chi soffre, è una caratteristica del personale della Polia Locale di Verona”.