Uoc Terapia del dolore e Centro Cefalee a Borgo Roma. Nuove terapie

Donne le più colpite dal mal di testa, domani visite gratuite

Verona, 18 giugno 2025

In Italia almeno una persona su 4 soffre di emicrania, con una prevalenza per il sesso femminile e per l’età giovanile/adulta. A Verona la situazione non è tanto diversa. Infatti, subito dopo il mal di schiena, la seconda causa di accesso all’Uoc Terapia del dolore diretta dal prof Vittorio Schweiger è la cefalea emicranica. I numerosi pazienti vengono presi in carico dal Centro Cefalee Aoui di Borgo Roma, di cui è referente la dottoressa Paola Bellamoli.

Il mal di testa ha una prevalenza tre volte maggiore nelle donne e, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando un altissimo costo umano, sociale ed economico. L’indagine condotta dal Centro Cefalee ha rilevato che almeno il 18% dei pazienti emicranici nel corso di un mese sperimenti 15 giorni o più di emicrania, con conseguenze molto negative sulla vita di relazione e le capacità lavorative.

L’emicrania malattia “invisibile” ma invalidante. Soprattutto se cronica, l’emicrania è un problema rilevante di sanità pubblica per l’impatto negativo sulla qualità di vita delle persone. È caratterizzata da attacchi ricorrenti di dolore alla testa, di solito pulsante, spesso unilaterale, associato a sintomi quali fastidio alla luce e ai rumori, nausea e talora vomito. E’ importante riconoscere precocemente i sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

Nuove terapie. Sono disponibili numerose terapie per trattare e prevenire gli attacchi emicranici, ma una delle più importanti novità è rappresentata dagli anticorpi monoclonali, che nel Centro Cefalee di Borgo Roma vengono prescritti nei pazienti refrattari ai trattamenti convenzionali. Uno studio del Centro, pubblicato nel 2024 sul Journal of Clinical Medicine e condotto su 209 soggetti emicranici trattati con anticorpi monoclonali, ha evidenziato risultati molto positivi in una percentuale elevata di pazienti, sia in termini di riduzione dei giorni di emicrania sia di riduzione dell’intensità del dolore, con un importante miglioramento negli indici di qualità di vita e con scarsi effetti collaterali.

Open Day domani. L’Uoc del prof Schweiger ha aderito all’inizia di Fondazione Onda per domani, giovedì 19 giugno, con visite gratuite, che saranno erogate anche senza impegnativa previa prenotazione (terapia.dolore.br@aovr.veneto.it). Le visite saranno effettuate dalle 8 alle 14 a Borgo Roma 1° Piano, Scala A. Oltre la prof Schweiger e alla dott.ssa Bellamoli, l’équipe è composta dai medici: Luca Occhial, Michael Tomasi, Patrizia Vendramin e Alvise Martini.