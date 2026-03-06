Close Menu
    sabato 7 Marzo
    Visite specialistiche ambulatoriali Borgo Trento, da oggi desk unico per ogni attività

    Accettazione, pagamento ticket e prenotazione controlli al desk centrale del Polo Confortini

    Verona, 6 marzo 2026

    Da oggi al desk centrale del Polo Confortini, in posizione adiacente ai due ingressi degli ambulatori (lato Mameli e lato Adige) ci sono 6 postazioni di lavoro con pc e altrettanti infermieri, dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì. La centralizzazione dei servizi amministrativi ambulatoriali significa l’effettiva presa in carico di questi pazienti e riguarda 22 specialità cliniche oltre al pre-operatorio di quelle chirurgiche. Il desk effettua anche servizio informazioni all’utente in ingresso ma non effettua servizio informazioni telefoniche.

    Cosa fa il desk centrale. Accettazione, verifica di una eventuale esenzione e del pagamento ticket, prenotazione del controllo successivo (anche a distanza di molti mesi). Sono questi i servizi che verranno erogati in un unico punto centralizzato e non più attraverso singole modalità. Il paziente quando esce dall’ospedale avrà già in mano l’appuntamento successivo con l’impegnativa dello specialista. Non ci sarà più bisogno di ricorrere a una nuova impegnativa del medico di Medicina generale e di rivolgersi al Cup (telefonico o agli sportelli) per la prenotazione. Il servizio iniziato per gli ambulatori di Borgo Trento, sarà poi esteso a quelli dell’Ospedale della donna e del bambino e in parallelo al policlinico di Borgo Roma.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
