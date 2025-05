XXIV Giornata nazionale del sollievo. Concerto musicale della AOUI Verona Official Band

Promuovere e testimoniare, tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica ed esistenziale in favore di coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendosi più giovare di cure destinate alla guarigione. Nell’ultima domenica di maggio di ogni anno, con la ‘Giornata nazionale del sollievo’, istituita con Direttiva del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, si ricorda l’importanza del portare supporto e il lavoro instancabile compiuto ogni giorno da tanti volontari e volontarie nel portare aiuto alla persona malata, standole vicino con cura e tenerezza, specie quando è anziana, sofferente e in fase avanzata di malattia.

Una ricorrenza particolarmente sentita dall’Associazione Assistenza Domiciliare Oncologica – ADO, che propone per giovedì 22 maggio, alle ore 20.30 al Teatro Stimate, lo spettacolo musicale “Jazz Concert”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ulss 9 e AOUI Verona, con il patrocinio del Comune ed il contributo della Circoscrizione 1^.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina dall’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni insieme al presidente ADO e medico Paliativista Massimo Gastaldo. Presenti il direttore USD Chirurgia proctologica e del perineo Fulvio Leopardi e Ezio Trivellato direttore UOC Cure Palliative Ulss9 Scaligera.

“Le associazioni di volontariato sono un bene preziosissimo della nostra città – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni –. Tante realtà operano ogni giorno per i cittadini, per la città e per il bene di tutti quelli che abitano e vivono nella nostra comunità. L’Associazione domiciliare Oncologica compie da anni un servizio preziosissimo in fase di fine vita delle persone, non solo rivolto al malato ma anche alle famiglie, a cui portano supporto. Un lavoro capillare quotidiano incessante che si affianca nel momento più difficile delle persone”.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione della AOUI Verona Official Band, formazione musicale composta da un nucleo stabile di musicisti dipendenti dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata.

Per la prima volta, medici, infermieri e amministrativi con la passione per la musica hanno dato vita ad una orchestra di 14 elementi, che si esibisce sempre gratuitamente, in contesti benefici o di promozione culturale e anche all’interno degli ospedali.

Gli ideatori del progetto, dottor Fulvio Leopardi e prof Leonardo Gottin, sono partiti dall’idea che esista una sinergia innovativa tra la musica e la medicina per favorire il benessere della comunità. Il Direttore generale, Callisto Marco Bravi ha condiviso il progetto, facendolo diventare la rappresentanza ufficiale Aoui con una delibera (senza spese a carico dell’Azienda) . Per i medici che sono anche universitari, questo progetto rientra nelle Terza missione di ateneo.

Il concerto si articolerà in due momenti musicali distinti. Tra una parte e l’altra della serata, sarà proposto un intermezzo in cui verranno presentati: il video ‘Voci per il sollievo’, realizzato dalle studentesse dell’istituto di istruzione superiore ‘Michele Sanmicheli’ di Verona, una raccolta di testimonianze delle giovani protagoniste che, nel

contesto del progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno vissuto un’intensa esperienza formativa all’Hospice San Giuseppe di Marzana. Un racconto capace di restituire uno sguardo fresco e profondo su temi come la fragilità, l’ascolto e la presenza accanto a chi soffre.

Seguirà l’intervento della dott.ssa Federica Merlin, medico palliativista dell’UOC cure palliative Ulss 9, che offrirà un quadro chiaro e approfondito sull’organizzazione delle cure palliative all’interno dell’Ulss 9 Scaligera. Infine una breve performance visiva con le ‘Parole delle cure palliative’,.

Attività dell’ADO: Centro di Ascolto Oncologico,in convenzione Ulss 9

E’ un servizio di ascolto, accoglienza, informazione, supporto,gestito da volontari formati, affiancati da medici palliativisti, psicologo, infermieri.

Offre informazioni sui servizi di diagnosi e cura, orientamento sulle opportunità socio-assistenziali, sostegno psicologico in sede e a domicilio. Per informazioni ai numeri 045 4541528 – 334 7959572.

Offre presenza di volontari formati all’Hospice San Giuseppe di Marzana, a domicilio e nella UOC di Oncologia del Policlinico Borgo Roma per compagnia, presenza, animazione e svago.

Effettua assistenza domiciliare gratuita per la gestione dell’ igiene personale di pazienti allettati, con famiglia fragile, in affiancamento/integrazione con i nuclei cure palliative distrettuali dell’ ULSS, mediante l’attività di Operatori Socio Sanitari (OSS) selezionati e formati nell’assistenza ai pazienti in fase avanzata, in un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con gli studenti maggiorenni dell’Istituto Sanmnicheli

Ha offerto un Progetto di Pettherapy c.o Hospice San Giuseppe in collaborazione con APS DoctorDog, finanziato dal Rotary Club Verona Scaligero.

Organizza Corsi di Formazione annuali in Medicina Palliativa per reclutare Volontari e incontri periodici di formazione continua per i volontari attivi.

Informa e sensibilizza la cittadinanza sulle cure palliative tenendo ogni anno accademico 5-6 conferenze sulla Medicina palliativa all’Università dell’Educazione Permanente del Comune di Verona.