Sciopero generale: l’adesione si assesta al 35per cento

Alcuni disservizi si sono registrati soprattutto nel servizio porta a porta.

A causa dello sciopero generale indetto a livello nazionale nella giornata odierna dalle sigle sindacali Cgil e Uil, che sta riguardando i settori di trasporto pubblico, raccolta rifiuti, scuola e sanità, si sono verificati alcuni disservizi relativi alla raccolta dei rifiuti a Verona e nei territori provinciali serviti da Amia.

In particolare, i settori che hanno risentito maggiormente dell’adesione allo sciopero, che in azienda si assesta al 35per cento circa, riguardano la raccolta porta a porta e lo spazzamento delle strade. Per quest’ultimo ambito, già da domani si provvederà a passare sui tracciati lasciati indietro.

Come già annunciato ieri, nelle vie servite dal sistema “porta a porta” in cui questa mattina non sono stati ritirati i rifiuti, l’indicazione dell’azienda è se possibile di ritirare sacchetti e bidoncini per conferirli nella successiva data del calendario nella quale si raccoglie la stessa tipologia. Analoghe indicazioni anche per la raccolta domiciliare sfalcio/ramaglie.

Da domani, è prevista la ripresa regolare di tutti i servizi.