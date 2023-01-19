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    Gare UCI World Tour di primavera di RCS Sport: ecco le squadre selezionate

    Ciclismo 2 Mins Read
    Foto Fabio Ferrari/LaPresse 11 Maggio 2022 Catania, Italia sport ciclismo Giro d'Italia 2022 - edizione 105 - Tappa 5 - Da Catania a Messina Nella foto:durangte la gara Photo Fabio Ferrari/LaPresse May 11, 2022 Catania, Italy sport Cycling Giro d'Italia 2022 - 105th edition - Stage 5 - From Catania to Messina In the pic:during the race
    Milano, 19 gennaio 2023 

    RCS Sport comunica l’elenco delle squadre al via del 106° Giro d’Italia e delle sue corse UCI World Tour di primavera: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.

    Le squadre partecipanti a Strade Bianche Women Elite, Milano-Torino, Il Giro di Sicilia, Gran Piemonte e Il Lombardia verranno comunicate in un secondo momento.

    GIRO D’ITALIA (6 – 28 Maggio) – 18 UCI WorldTeams, 4 wild card (22 squadre di 8 corridori ciascuna).

    18 UCI WorldTeams
    AG2R CITROEN TEAM
    ALPECIN-DECEUNINCK
    ASTANA QAZAQSTAN TEAM
    BAHRAIN VICTORIOUS
    BORA – HANSGROHE
    COFIDIS
    EF EDUCATION – EASYPOST
    GROUPAMA – FDJ
    INEOS GRENADIERS
    INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
    JUMBO-VISMA
    MOVISTAR TEAM
    SOUDAL QUICK-STEP
    TEAM ARKEA – SAMSIC
    TEAM DSM
    TEAM JAYCO ALULA
    TREK – SEGAFREDO
    UAE TEAM EMIRATES

    4 wild card 
    EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
    GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
    ISRAEL – PREMIER TECH
    TEAM CORRATEC

    STRADE BIANCHE (4 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna) 

    18 UCI WorldTeams
    AG2R CITROEN TEAM
    ALPECIN-DECEUNINCK
    ASTANA QAZAQSTAN TEAM
    BAHRAIN VICTORIOUS
    BORA – HANSGROHE
    COFIDIS
    EF EDUCATION – EASYPOST
    GROUPAMA – FDJ
    INEOS GRENADIERS
    INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
    JUMBO-VISMA
    MOVISTAR TEAM
    SOUDAL QUICK-STEP
    TEAM ARKEA – SAMSIC
    TEAM DSM
    TEAM JAYCO ALULA
    TREK – SEGAFREDO
    UAE TEAM EMIRATES

    7 wild card
    EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
    GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
    ISRAEL – PREMIER TECH
    LOTTO DSTNY
    Q36.5 PRO CYCLING TEAM
    TOTALENERGIES
    TUDOR PRO CYCLING TEAM

    TIRRENO-ADRIATICO (6–12 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna) 

    18 UCI WorldTeams
    AG2R CITROEN TEAM
    ALPECIN-DECEUNINCK
    ASTANA QAZAQSTAN TEAM
    BAHRAIN VICTORIOUS
    BORA – HANSGROHE
    COFIDIS
    EF EDUCATION – EASYPOST
    GROUPAMA – FDJ
    INEOS GRENADIERS
    INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
    JUMBO-VISMA
    MOVISTAR TEAM
    SOUDAL QUICK-STEP
    TEAM ARKEA – SAMSIC
    TEAM DSM
    TEAM JAYCO ALULA
    TREK – SEGAFREDO
    UAE TEAM EMIRATES

    7 wild card
    EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
    GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
    ISRAEL – PREMIER TECH
    Q36.5 PRO CYCLING TEAM
    TEAM CORRATEC
    TOTALENERGIES
    TUDOR PRO CYCLING TEAM

    MILANO-SANREMO (18 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna) 

    18 UCI WorldTeams
    AG2R CITROEN TEAM
    ALPECIN-DECEUNINCK
    ASTANA QAZAQSTAN TEAM
    BAHRAIN VICTORIOUS
    BORA – HANSGROHE
    COFIDIS
    EF EDUCATION – EASYPOST
    GROUPAMA – FDJ
    INEOS GRENADIERS
    INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
    JUMBO-VISMA
    MOVISTAR TEAM
    SOUDAL QUICK-STEP
    TEAM ARKEA – SAMSIC
    TEAM DSM
    TEAM JAYCO ALULA
    TREK – SEGAFREDO
    UAE TEAM EMIRATES

    7 wild card
    EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
    GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
    ISRAEL – PREMIER TECH
    LOTTO DSTNY
    Q36.5 PRO CYCLING TEAM
    TOTALENERGIES
    TUDOR PRO CYCLING TEAM

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