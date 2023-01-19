Gare UCI World Tour di primavera di RCS Sport: ecco le squadre selezionate

|Milano, 19 gennaio 2023
RCS Sport comunica l’elenco delle squadre al via del 106° Giro d’Italia e delle sue corse UCI World Tour di primavera: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.
Le squadre partecipanti a Strade Bianche Women Elite, Milano-Torino, Il Giro di Sicilia, Gran Piemonte e Il Lombardia verranno comunicate in un secondo momento.
GIRO D’ITALIA (6 – 28 Maggio) – 18 UCI WorldTeams, 4 wild card (22 squadre di 8 corridori ciascuna).
18 UCI WorldTeams
AG2R CITROEN TEAM
ALPECIN-DECEUNINCK
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
BAHRAIN VICTORIOUS
BORA – HANSGROHE
COFIDIS
EF EDUCATION – EASYPOST
GROUPAMA – FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
JUMBO-VISMA
MOVISTAR TEAM
SOUDAL QUICK-STEP
TEAM ARKEA – SAMSIC
TEAM DSM
TEAM JAYCO ALULA
TREK – SEGAFREDO
UAE TEAM EMIRATES
4 wild card
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL – PREMIER TECH
TEAM CORRATEC
STRADE BIANCHE (4 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)
18 UCI WorldTeams
AG2R CITROEN TEAM
ALPECIN-DECEUNINCK
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
BAHRAIN VICTORIOUS
BORA – HANSGROHE
COFIDIS
EF EDUCATION – EASYPOST
GROUPAMA – FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
JUMBO-VISMA
MOVISTAR TEAM
SOUDAL QUICK-STEP
TEAM ARKEA – SAMSIC
TEAM DSM
TEAM JAYCO ALULA
TREK – SEGAFREDO
UAE TEAM EMIRATES
7 wild card
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL – PREMIER TECH
LOTTO DSTNY
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
TIRRENO-ADRIATICO (6–12 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)
18 UCI WorldTeams
AG2R CITROEN TEAM
ALPECIN-DECEUNINCK
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
BAHRAIN VICTORIOUS
BORA – HANSGROHE
COFIDIS
EF EDUCATION – EASYPOST
GROUPAMA – FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
JUMBO-VISMA
MOVISTAR TEAM
SOUDAL QUICK-STEP
TEAM ARKEA – SAMSIC
TEAM DSM
TEAM JAYCO ALULA
TREK – SEGAFREDO
UAE TEAM EMIRATES
7 wild card
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL – PREMIER TECH
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TEAM CORRATEC
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
MILANO-SANREMO (18 marzo) – 18 UCI WorldTeams, 7 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)
18 UCI WorldTeams
AG2R CITROEN TEAM
ALPECIN-DECEUNINCK
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
BAHRAIN VICTORIOUS
BORA – HANSGROHE
COFIDIS
EF EDUCATION – EASYPOST
GROUPAMA – FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY
JUMBO-VISMA
MOVISTAR TEAM
SOUDAL QUICK-STEP
TEAM ARKEA – SAMSIC
TEAM DSM
TEAM JAYCO ALULA
TREK – SEGAFREDO
UAE TEAM EMIRATES
7 wild card
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ
ISRAEL – PREMIER TECH
LOTTO DSTNY
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TOTALENERGIES
TUDOR PRO CYCLING TEAM
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