“100 anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia”

L’auditorium del monumentale palazzo della Gran Guardia di Verona ospiterà martedì 7 febbraio prossimo, con inizio alle ore 09.00, il convegno “L’Aeronautica Militare: sempre ed efficacemente in prima linea, I vantaggi di una corretta pianificazione” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. È il nono di una serie di convegni in programma in 15 città per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in vista del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con l’attivo contributo delle amministrazioni locali, istituti scolastici, industria, delle Sezioni A.A.A. di Verona e Villafranca di Verona e del 3° Stormo di Villafranca di Verona.

Saranno presenti i vertici istituzionali dell’Associazione Arma Aeronautica, autorità civili, militari e religiose regionali, provinciali e comunali e gli studenti degli istituti superiori. Modera il convegno il dr. G. Scotti di Uccio, Atlantic Organization for Security (AOS).

«Con questo progetto l’Associazione Arma Aeronautica vuole contribuire alla diffusione nella società civile della conoscenza dell’apporto che l’Aeronautica Militare ha fornito e fornisce, con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani, europei e NATO», spiega il gen. Cardinali, presidente della sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, realizzato in cooperazione con il Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) dell’AAA. «La scelta di Verona è stata determinata dal profondo legame che si è sviluppato negli anni tra la città e l’Aeronautica Militare».

Dopo l’introduzione e gli indirizzi di saluto del gen. Mainini, Presidente Nazionale dell’Associazione e del gen. Cardinali, il primo intervento del dott. Scotti, “Vivere in un mondo sempre più complesso”, tratterà della necessità di una buona preparazione, di una corretta attività di pianificazione ed imparare a “lavorare insieme” per essere sempre ed efficacemente in prima linea.

“L’apporto dell’A.M. nelle operazioni in Italia e all’estero” sarà illustrato dalCol. P. Tamburro, Comandante del 3° Stormo, che garantisce, senza soluzione di continuità, il sostegno tecnico logistico e la sopravvivenza operativa ai Reparti di volo e alle unità di Comando e Controllo operanti fuori dalle loro sedi stanziali, sia nelle esercitazioni che nelle operazioni.

Riprende il dr Scotti con “I vantaggi di una corretta pianificazione. Esempi e analisi: Berlino, Africa, Ucraina”, con esempi reali e un esercizio da svolgere con gli studenti per evidenziare i fattori principali da tenere in considerazione.

Con “Un esempio industriale: Zoppas Industries” i partecipanti ascolteranno dalla viva voce del dr Zoppas, AD di Zoppas Industries e presidente della Rete Innovativa Regionale Aerospace Innovation and Research (RIR-AIR) del Veneto quale sia stato il percorso della multinazionale verso modelli operativi e gestionali tipici dei settori Hi-Tech, quali automotive, medicale e farmaceutico e aerospazio.

Concluderà la serie di interventi una tavola rotonda su “La preziosa collaborazione tra AM, industria, il mondo dell’Istruzione e della università e ricerca”, condotta dallo stesso dr Zoppas con la partecipazione di Francesca Facco, ELLE EMME Meccanica di Precisione e di Cristian Benozzi, BENOZZI ENGINEERING, entrambi membri di RIR AIR, che condivideranno con l’uditorio storie di successo tenacemente perseguite con preparazione, pianificazione, collaborazione e costante adeguamento tecnologico per soddisfare utenti sempre più esigenti.

«Il convegno è un’occasione da non perdere per scoprire passato e presente dell’Aeronautica Militare, protagonista di eventi cruciali della storia italiana».”, sottolinea il gen. Cardinali, «ma anche per approfondire temi molto concreti ed attuali dei settori militare e industriale dell’aerospazio e della difesa italiani con inevitabili connessioni al più ampio quadro di incertezze internazionali».