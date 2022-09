Bus Wrapping per l’Aeronautica Militare

Una nuova iniziativa per rafforzare la brand identity in vista del Centenario

di Francesco De Simone

A distanza di pochi giorni dalla simbolica applicazione del primo adesivo con il logo del Centenario su un’autovettura militare da parte del Capo di Stato Maggiore dell’AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, avvenuta nella cornice monumentale di Palazzo Aeronautica, la brand identity dell’Arma Azzurra si estende anche ai bus con la presentazione di un suggestivo wrapping, in vista dell’importante ricorrenza che sarà celebrata il prossimo 28 marzo 2023.

Studiato ed elaborato per comunicare i valori più profondi della Forza Armata, il wrapping per i pullman rende onore al passato dell’AM, con la gloriosa storia e le pionieristiche imprese aviatorie, celebrando allo stesso tempo il presente, con il servizio alla collettività, e lo sguardo proiettato verso il futuro, per intercettare le prossime sfide tra innovazione, aerospazio e frontiere tecnologiche.

La grafica scelta per gli autobus racchiude, infatti, in maniera espressiva e immediata, il concetto di continuità della storia dell’Arma Azzurra con la rappresentazione di due aeroplani che si incrociano in volo, uno riconducibile all’epoca della costituzione della Regia Aeronautica e l’altro di ultima generazione, a significare idealmente il percorso storico della Forza Armata che, ieri come oggi, punta a nuovi e più alti orizzonti al servizio del Paese e della comunità internazionale.

Un ulteriore elemento celebrativo è raffigurato dall’immagine di due piloti, il primo evidentemente del passato, l’altro invece contemporaneo, che si guardano negli occhi, in una ideale trasmissione dei medesimi valori e tradizioni che tracciano una linea di continuità che unisce questi primi 100 anni della Forza Armata.

L’importanza di una livrea d’impatto per i bus dell’AM, che comprende anche il logo e il claim ufficiale, Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro, è data dal fatto che tutti i cittadini, non solamente gli appassionati del volo, possano emozionarsi e riconoscere l’impegno dell’AM a favore della collettività.