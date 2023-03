Celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare

Il presidio dell’Aeronautica Militare presso Caluri apre le porte al pubblico

Il 28 marzo 2023, in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo, aprirà i propri cancelli in Via Caluri, 3 – Villafranca di Verona, per condividere la cerimonia solenne dell’alzabandiera alle ore 08:15 e consegnare la Costituzione Italiana ai neo diciottenni del Comune di Villafranca alla presenza del Prefetto di Verona Dott. Donato Giovanni Cafagna.

Al termine della cerimonia sarà inaugurata un’area espositiva raggiungibile dall’ingresso di Caluri in Località Lottin che sarà aperta al pubblico dalle ore 12:30 alle ore 17:30. I visitatori attraverso i vari Stand espositivi avranno la possibilità di conoscere capacità e assetti in dotazione al 3° Stormo, al 1° Reparto Genio, al 4° Laboratorio Tecnico di Controllo e alla Squadriglia TLC, ripercorrendo l’evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare al dominio nella dimensione aerospaziale, raccontando chi siamo stati, cosa rappresentiamo oggi e come ci vediamo domani.