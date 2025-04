Conclusa l’esercitazione DART 2025 al 3° Stormo di Villafranca

Circa 110 militari provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lituania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti hanno preso parte all’esercitazione DART 2025 (Disabled Aircraft Recovery Training) che si è svolta nella settimana dal 7 all’11 aprile presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona.

L’obiettivo principale dell’evento addestrativo è stato di addestrare il personale delle nazioni aderenti all’EATC (dell’European Air Transport Command) di Eindhoven (Paesi Bassi), ad operare congiuntamente, concorrendo all’utilizzo di procedure interoperabili, mezzi ed equipaggiamenti condivisi, nonché all’amalgama di competenze ed expertise multinazionali nel settore dell’Aircraft Recovery.

Per l’occasione, nella settimana precedente all’inizio dell’esercitazione, operatori esperti nel settore Aircraft Recovery, hanno allestito sei scenari con aerei dismessi dove i militari, suddivisi in squadre, si sono potuti addestrare operando in maniera congiunta. Nello specifico, nelle sei aree di esercitazione che sono state proposte, il personale proveniente dai Paesi partecipanti, dall’EATC, dal 3° Stormo e da alcuni Enti dell’Aeronautica Militare, si è esercitato mettendo in atto le procedure previste per il recupero e la rimozione di velivoli a seguito di un incidente aereo, tramite l’impiego di attrezzature peculiari e variegate, che permettono di stabilizzare e sollevare velivoli o parti di essi.

Nella giornata del 9 aprile, il Colonnello Guido Henrich, rappresentante di EATC, e una delegazione di personale francese, accompagnati dal Comandante del 3° Stormo, Colonnello Francesco Russo, hanno visitato l’area addestrativa per raccogliere elementi utili alla pianificazione della stessa esercitazione che, l’anno prossimo si terrà in Francia. Il Colonnello Russo ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza e l’alta valenza addestrativa di quest’evento unico in Europa nel suo genere, occasione significativa di crescita professionale nell’ambito di EATC, per la condivisione di informazioni e procedure in un settore così delicato e complesso.

Il 3° Stormo, dipendente dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico AM, partecipa dal 2015 a questa importante esercitazione che, nelle prime edizioni, era denominata Multinational Aircraft Recovery Training (MART). L’integrazione e la cooperazione implementate in fase di addestramento, così come lo sviluppo di scenari operativi, saranno sempre di più elementi essenziali per assicurare il successo delle future missioni, sia nazionali che multinazionali. È in tale contesto che opera il 3° Stormo, a garanzia dell’interoperabilità e della prontezza d’impiego delle componenti logistiche avanzate di Forza Armata.