Celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare a Villafranca di Verona

Il 29 e 30 aprile 2023, in occasione dei festeggiamenti correlati al Centenario dell’Aeronautica Militare, si svolgeranno i “DUE GIORNI IN AZZURRO”; una serie di eventi a carattere aeronautico organizzati dal 3° Stormo, in qualità di presidio aeronautico, e dagli altri enti co-ubicati sul sedime aeroportuale (1° Reparto Genio, 4° Laboratorio Tecnico di Controllo e Squadriglia TLC) in collaborazione con la Regione Veneto e il Comune di Villafranca di Verona.

Le attività, a cui presiederanno numerose autorità civili e militari del territorio, inizieranno alle ore 10:00 del 29 aprile con una sfilata in Corso Vittorio Emanuele II, una deposizione della corona d’alloro in onore dei caduti in Piazza Giovanni XXIII, l’inaugurazione della mostra statica al Catello Scaligero e l’Apertura della “Mostra Itinerante” a Palazzo Bottagisio e alle ore 19:45, a chiusura della prima giornata, si terrà presso la Sala Ferrarini il Concerto della Fanfara della1° Regione Aerea.

Le mostre saranno aperte al pubblico, nella giornata del 29 aprile dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00, mentre nella giornata del 30 aprile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00, dove i visitatori, attraverso i vari Stand espositivi, avranno la possibilità di conoscere capacità e assetti in dotazione al 3° Stormo, al 1° Reparto Genio, al 4° Laboratorio Tecnico di Controllo e alla Squadriglia TLC, e attraverso la Mostra Itinerante potranno ripercorrere l’evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare al dominio nella dimensione aerospaziale, toccando con mano chi siamo stati, cosa rappresentiamo oggi e come ci vediamo domani.

Con tale evento l’Aeronautica Militare intende ringraziare le cittadinanze locali per l’ospitalità che dura da quasi 70 anni e testimoniare il servizio a favore della collettività con la passione, l’orgoglio e la generosità di sempre con la gente e per la gente, come riconosciuto di recente con l’assegnazione della medaglia di bronzo al merito della Sanità Pubblica alla bandiera del 3° Stormo.