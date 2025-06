Il 3° Stormo e l’Università di Verona insieme per formare i professionisti dell’emergenza

Villafranca di Verona, 30 maggio 2025

Un’esperienza formativa unica, al confine tra accademia e realtà operativa. È quanto hanno vissuto, dal 20 al 30 maggio, gli studenti del corso di laurea magistrale in Governance dell’Emergenza dell’Università di Verona, protagonisti di uno stage intensivo presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Reparto dell’Aeronautica, con sede all’aeroporto militare di Villafranca, e l’Ateneo veronese, con l’obiettivo di rafforzare la cultura dell’emergenza attraverso un percorso formativo integrato.

Durante la prima settimana, i partecipanti hanno approfondito le capacità logistiche del 3° Stormo, visitando i Gruppi che gestiscono gli assetti di proiezione e confrontandosi con il personale in briefing e sessioni pratiche. Un’occasione per comprendere come l’Aeronautica garantisca supporto tecnico-logistico in scenari complessi, sia nazionali che internazionali.

Nella seconda fase dello stage, gli studenti sono stati coinvolti nella progettazione di un campo operativo per l’accoglienza di forze di intervento, partendo da uno scenario emergenziale simulato. Il lavoro, svolto in gruppi, ha coperto tutte le fasi: dall’analisi iniziale alla pianificazione del rischieramento, fino alla definizione delle risorse e dei mezzi da impiegare.

Un valore aggiunto è stato offerto dal T.A.S.T. (Technical Assistance Support Team) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha illustrato il funzionamento dell’Union Civil Protection Mechanism (UCPM) dell’Unione Europea, spiegando il ruolo dei moduli internazionali di intervento rapido e le modalità di coordinamento tra risorse operative durante emergenze transfrontaliere.

A chiudere l’attività, la presentazione degli elaborati finali da parte degli studenti davanti al Comandante del 3° Stormo, al Professor Matteo Nicolini – in rappresentanza del Rettore e Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea.