500mila euro nella provincia scaligera. L’assessore Bottacin: “La Regione del Veneto non abbassa la guardia quando protagonista e’ la Protezione Civile”

Venezia 16 febbraio 2023

“Mai abbassare la guardia soprattutto quando protagonista è la Protezione Civile. Un sistema che, negli anni, si è affinato, preparato e potenziato. Protezione Civile significa azione ma anche prevenzione, che va garantita grazie alla formazione dei volontari e ad una dotazione tecnologicamente moderna e al passo con i tempi. La Regione del Veneto ha adottato questo spirito che si può toccare con mano ogni qualvolta viene rafforzata l’associazione di una provincia veneta. Questa volta l’attenzione è rivolta alla provincia di Verona con un contributo di circa 500mila euro”.

Con soddisfazione l’assessore veneto alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha annunciato il nuovo stanziamento che interesserà enti e associazioni di settore della provincia scaligera per le sedi, per l’aggiornamento dei Piani comunali, per l’acquisto di DPI e di attrezzature, strumentazione, divise, ecc.

Per la realizzazione e la ristrutturazione delle sedi sono previsti 300mila euro che premiano 3 beneficiari: Comune di San Bonifacio (100.000 euro), Comune di Pressana (100.000 euro), Comune di Lazise (100.000 euro). Invece per il potenziamento delle attrezzature di volontariato sono stati erogati circa 144mila euro a favore di Sommozzatori Villafranca (8.000 euro), 47 Nucleo ODV Verona (35.000 euro), ANA Verona (40.000 euro), GRP PC Dolcè (3.400 euro), Comune di Fumane (40.000 euro),

Comune di Mozzecane (17.000).

35mila euro invece sono destinati per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a favore dei Comuni e delle associazioni di volontari che avevano maggiormente operato come supporto logistico durante l’emergenza COVID-19. Per il territorio scaligero sono stati premiati ben 14 beneficiari: ODV PC e ambientale Verona, Associazione SOS Sona, Associazione Reparto Volo Emergenze, Gruppo PC e AIB Tregnago, ANC Sant’Ambrogio, Gruppo PC AIB Selva di Progno, Squadra Volontari Castelnuovo del Garda, AIS Sezione Baldo Garda, Associazione Volontariato Vigasio, Gruppo S. Pietro in Cariano, Comune di S. Bonifacio, Comune di Pressana, Comune di Belfiore, Comune di Caprino Veronese.

Infine, è stato previsto un contributo anche per l’aggiornamento e la realizzazione di due Piani comunali di Protezione Civile per un valore pari a 19.500 euro che riguardano l’Unione dei Comuni Adige Guà (7.500 euro), il Comune di Lavagno (7.500 euro), il Comune di Brentino Belluno (4.500 euro).