75 anni di attività del Consorzio Zai, Vicepresidente De Berti: “Un punto di riferimento per la logistica anche nel prossimo futuro”

Venezia, 20 ottobre 2023

“Nell’associarmi alle congratulazioni per i 75 anni del Consorzio Zai, voglio sottolineare la vicinanza della Regione del Veneto al comparto della logistica, un settore che nel Triveneto rappresenta aziende con un fatturato di oltre 13 miliardi di euro. Il Consorzio Zai è uno dei principali punti di riferimento del Nord Italia nel settore della logistica: come Regione vogliamo rinnovare il nostro sostegno all’ente e al suo potenziamento nell’interesse del territorio. Il nostro auspicio è che l’Interporto, inserito in un sistema sovra-regionale, rimanga il fulcro principale della logistica nazionale per i prossimi decenni. Vero e proprio motore di crescita per l’intera provincia, il Consorzio ha saputo operare con lungimiranza affermandosi quale nodo strategico della logistica non solo per il Veneto ma per l’intero Paese”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, che questa mattina ha partecipato, su delega del Presidente, Luca Zaia, al convegno organizzato, al Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra a Verona in occasione dell’anniversario dei 75 anni di attività del Consorzio Zai.