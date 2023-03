A Roma lanciato “VeneTo Stars, chiamata per i giovani innovatori europei”. Zaia, “Guardiamo allo spazio per attrarre talenti nella nostra terra”

Venezia, 24 marzo 2023

“Dal Veneto all’Europa, una chiamata per tutti i giovani talenti che hanno idee e progetti per diffondere la cultura e l’utilizzo dei dati dello spazio. Questa sfida porta il nome di VeneTo Stars, challenge aperta ai ragazzi dai 18 ai 25 anni, pensata per diffondere benefici e soluzioni concrete ai bisogni della quotidianità. Il Veneto vuole essere la regione dei giovani, l’incubatore degli innovatori, e questo progetto dimostra quanto teniamo a loro. Una generazione che sarà la protagonista nell’evoluzione dell’ecosistema digitale non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in occasione della conferenza stampa di lancio a Roma di “VeneTo Stars”, nella sede dell’associazione della Stampa Estera.

Si tratta di una challenge nell’ambito dell’Agenda digitale del Veneto 2025, che prevede tra le diverse iniziative in campo, anche l’utilizzo di dati di derivazione spaziale, applicati al settore agrifood.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore regionale all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il country manager Italia rete ESA BIC, Roberto Cossu, il coordinatore Copernicus Forum Italia, Andrea Taramelli, Presidente RIR Aerospazio e promotore dell’evento Space Meetings Veneto, Federico Zoppas.

“VeneTo Stars intende dimostrare come luoghi, istituzioni e aziende del Veneto possono essere realmente attrattivi per i giovani innovatori europei. Per tracciare questa strada abbiamo coinvolto il Corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Padova, 150 studenti, nella realizzazione della strategia comunicativa di questa challenge. La prima edizione del progetto si focalizza sull’utilizzo dei dati spaziali nel mondo dell’agricoltura e i team composti da un minimo di 2 a un massimo di 7 persone, potranno presentare i loro progetti fino al 15 aprile 2023 – ha spiegato l’assessore all’Agenda Digitale del Veneto, Francesco Calzavara -. Una giuria di esperti del settore sarà chiamata a scegliere le migliori 10 idee che verranno presentate a Venezia in occasione della ‘Space Meetings Veneto’, la settimana regionale dello spazio che si terrà dal 15 al 17 maggio 2023 al terminal passeggeri a Venezia”.

Il progetto VeneTo Star ha durata triennale e negli anni 2024 e 2025 si rivolgerà ai settori del turismo, con focus sui Siti Unesco e flussi turistici, e successivamente alla gestione dei grandi eventi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Il potenziale della Space Economy è enorme e ha ricadute trasversali su moltissimi comparti. Solo in Veneto AIR, la Rete Innovativa Regionale Aerospaziale, presieduta da Federico Zoppas, ha mappato oltre 260 aziende coinvolte in forniture aerospaziali e la Regione ha compreso perfettamente la forza trainante e strategica del settore.

Il progetto lanciato oggi a Roma va esattamente in questa direzione e si connette perfettamente alle iniziative promosse anche dal CTNA – Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio per avvicinare i giovani alla cultura aerospaziale e alle nuove tecnologie, facendogli conoscere tutte le prospettive e le opportunità connesse.

A questo link foto, video e interviste della conferenza stampa: https://drive.google.com/drive/folders/1Kzx9zr3J7mxFOkqpYSKlAmDoR-W69284?usp=sharing

A questo link video di ASI, Agenzia Spaziale Italiana: https://asitv.it/ (credits video ASI)