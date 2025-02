A Roma l’assessore regionale Caner ha incontrato oggi il ministro Lollobrigida: “Urgenti i temi dei rischi meteo in agricoltura e la revisione del riparto delle risorse europee”

– Venezia, 27 febbraio 2025

“Un incontro positivo e fattivo, stamattina a Roma in Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Abbiamo evidenziato a lui l’urgenza di affrontare il tema dei rischi in agricoltura in maniera sistematica e strutturale, per offrire agli operatori opzioni certe e soluzioni praticabili e al riparo dai rischi meteorologici”.

Lo afferma l’assessore veneto all’Agricoltura Federico Caner, coordinatore della Commissione, a margine dell’incontro di oggi con il ministro cui hanno partecipato gli omologhi Cicala (Basilicata), Gallo (Calabria), Righini (Lazio), Bongioanni (Piemonte), Satta (Sardegna), Barbagallo (Sicilia), Saccardi (Toscana), Meloni (Umbria), Zanotelli (Provincia autonoma di Trento).

“Come Regioni gli abbiamo manifestato l’importanza di prepararci al nuovo periodo di programmazione europea con una visione complessiva e intersettoriale degli interventi prioritari. Il superamento della regola di scarico dei fondi a livello europeo, in caso di mancata spesa nei tempi previsti, va superata prevedendo il mantenimento delle risorse all’interno del Paese e in favore delle Regioni che le spendono”.

Il Ministro ha infine invitato una delegazione delle Regioni a partecipare agli eventi che sta organizzando in occasione della visita in Italia del nuovo Commissario europeo per le politiche della Pesca, il cipriota Kadìs, e della visita del suo collega per l’Agricoltura Hansel, i prossimi 13 e 25 marzo.