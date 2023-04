Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio Cisa-Mediana. Vicepresidente, “Intervento importante per la sicurezza e molto atteso dal territorio”

Venezia, 19 aprile 2023

È stata espletata la gara per i lavori di messa in sicurezza dell’intersezione lungo la S.R.62 “della Cisa”, la via principale per l’ingresso alla città di Verona e che costituisce il collegamento con l’Aeroporto Catullo, con la S.P.3 Mediana, la via di accesso all’Autostrada A22 del Brennero, in comune di Mozzecane (Vr).

“E’ un intervento importante e molto atteso dal territorio al fine di incrementare la sicurezza sulle strade del territorio regionale – spiega la Vicepresidente della Regione del Veneto con delega alle Infrastrutture – L’incrocio oggetto dell’intervento è un punto fragile per la viabilità: si tratta infatti di una intersezione caratterizzata da un elevato numero di incidenti”.

La Vicepresidente ricorda che l’intervento di Mozzecane rientra in un più ampio pacchetto da 20 milioni di Euro a favore di Veneto Strade per opere di sicurezza stradale, nel triennio 2020/2022. A queste risorse, parallelamente, si aggiungono i contributi assegnati dalla Regione alle amministrazioni locali, attraverso i bandi previsti dalla legge n°39 del 1991.

“Dal 2015 ad oggi la Regione del Veneto ha erogato oltre 100 milioni di Euro di cofinanziamento per la riqualificazione della rete viaria di propria competenza. A questi – sottolinea la Vicepresidente – va sommata la quota di ulteriori 100 milioni stanziati da parte di Comuni e Province. Le amministrazioni locali si sono dimostrate sensibili e attente nei confronti del tema della messa in sicurezza delle strade e per questo le ringrazio”.

Le procedure di gara sono state espletate ed ora sono in corso le verifiche di legge per il riscontro dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria. L’importo totale dell’intervento è pari a 983 mila euro. La durata prevista dei lavori è pari a 10 mesi.

“Siamo in linea con i tempi che ci eravamo prefissati per realizzare questa rotatoria tra la S.R. 62 della Cisa e la S.P.3 Mediana, una intersezione tra due vie di comunicazione di primo piano nel veronese. Questo intervento va ad aggiungersi agli oltre 600 cantieri aperti in Veneto negli ultimi 7 anni, grazie alla legge 39/91, per garantire alla viabilità del territorio regionale i più alti standard quanto alla sicurezza” – conclude la Vicepresidente.

SCHEDA TECNICA

L’intervento consiste nella modifica dell’attuale intersezione a raso con una soluzione a rotatoria a tre bracci. Il raggio interno della rotatoria è di 23 m con carreggiata anulare composta da una carreggiata di 7,5 m di larghezza oltre a banchine stradali per una larghezza complessiva di 9,50 m. L’isola centrale è del tipo “parzialmente sormontabile”, grazie ad un anello di larghezza pari a 2,0 m leggermente rialzato rispetto alla carreggiata anulare, che ne consente il sormonto. Il rialzo nella parte centrale della rotatoria è stato dimensionato in modo da consentire una maggior percezione della presenza della rotatoria, garantendo una fascia libera da arbusti di almeno 2,0 m dalla corona sormontabile.

La rotatoria sarà inoltre corredata da un nuovo impianto di illuminazione a led costituito da punti luci interni all’isola centrale e lungo i bracci di immissione alla rotatoria.

È prevista, inoltre, la rimozione delle attuali barriere di sicurezza posizionate lungo il tratto est della S.R. 62, prima dell’ingresso al paese di Mozzecane, e la successiva posa di nuovi sicurvia in acciaio zincato lungo tutto il perimetro del rilevato stradale.