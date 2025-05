Anziani non autosufficienti. Lanzarin, “Proseguiamo con ampia strategia di sostegni ai vulnerabili erogando 400 euro al mese per 12 mesi agli anziani a domicilio con un impegno di 19 milioni e mezzo”

22 maggio 2025

Altri 19 milioni e mezzo di euro sono stati destinati dalla Giunta regionale per l’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, attraverso una delibera, approvata su proposta dall’Assessore al Sociale Manuela Lanzarin, nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo plus 2021-2027.

“Già nel 2024 – ricorda Lanzarin – avevamo impegnato risorse ingenti, pari a oltre 61,4 milioni, sostenendo gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie nella gestione dei carichi assistenziali attraverso un contributo economico di 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi”.

Grazie a questa iniziativa dal mese di gennaio 2025 oltre 12.000 veneti hanno visto riconosciuto il contributo a sostegno della loro condizione di bisogno. “Questa volta l’iniziativa, si concentra sulle persone anziane assistite a domicilio, riconoscendo un assegno mensile di 400 euro. Prosegue così una strategia ad ampio raggio, con la quale ci proponiamo di sostenere i nostri anziani non autosufficienti”.

I destinatari di tali contributi sono le persone non autosufficienti, con più di 65 anni e in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti a domicilio, che abbiano una valutazione con scheda SVaMa con punteggio non inferiore a 70/100, che siano in possesso di un Isee sociosanitario non superiore a 40 mila euro. Il bando pubblicato sul portale specifico di Azienda Zero, rimarrà aperto per due mesi.