Autonomia. Zaia. “Dal Governo promesse mantenute, avanti con rapidità nella riforma”

Venezia, 29 dicembre 2022

“L’approvazione della manovra ha dato il via libera alla cabina di regia sui Lep. Ed oggi, come promesso, il Ministro Calderoli ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge sull’autonomia. Il Ministro aveva preso impegni precisi e, come da sua abitudine, alle parole ha fatto seguire i fatti. Il percorso dell’autonomia, grazie a questo Governo, sta velocemente prendendo forma, con due tasselli fondamentali”, dichiara il Presidente della Regione Veneto, commentando l’invio del testo del disegno di legge sull’autonomia a Palazzo Chigi.

“Devo ringraziare il Governo ed in particolare Roberto Calderoli per come sta conducendo la partita sull’autonomia, con la capacità di dettare i tempi e coinvolgere le istituzioni a tutti i livelli. Dopo anni di promesse si è finalmente accelerato, con passi in avanti importanti ed atti concreti sui quali andrà costruita, nei prossimi mesi, l’intera riforma. Calderoli in un nostro recente incontro pubblico a Venezia aveva chiarito tempi e scadenze: come previsto il 2022 si chiude con un regalo importante, il deposito del Ddl; il 2023 sarà invece l’anno per la definizione dei Lep, che la cabina di regia a palazzo Chigi dovrà stabilire in sei mesi”.