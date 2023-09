Cambio Comandante alla Legione Veneto dei Carabinieri. Presidente Zaia, “Grazie al Generale Spina per il lavoro svolto in questi due anni. Benvenuto al successore De Liso”

Venezia, 5 settembre 2023

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha presenziato oggi a Padova alla cerimonia per il passaggio del comando della Legione Carabinieri Veneto, tra l’uscente generale di divisione Giuseppe Spina e il subentrante generale di brigata Giuseppe de Liso.

“In questa occasione in cui saluta la nostra regione per assumere un prestigioso incarico in Sicilia – sottolinea il Presidente Zaia – esprimo a nome di tutti i Veneti un ringraziamento e un sentimento di riconoscenza al generale Spina per l’attenzione e l’impegno che in questi due anni ha dimostrato a favore della nostra collettività. Con lui al comando della Legione Veneto, i nostri cittadini hanno continuato a trovare nell’Arma un efficace azione di contrasto alla criminalità e una costante attenzione alle loro esigenze di sicurezza e di legalità. Ora che assumerà un nuovo comando che ne arricchirà la già importante carriera, auguro a lui e ai suoi uomini ancora tante soddisfazioni professionali”.

Nell’occasione, il Governatore ha rinnovato al generale De Liso in benvenuto, unito all’augurio di buon lavoro e all’offerta di ogni collaborazione dove istituzionalmente possibile.