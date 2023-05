Disegna a fumetti la carta etica dello sport. Assessore Veneto premia i vincitori, “Continuiamo a raccontare i valori dello sport”

Venezia 25 maggio 2023

“Siamo orgogliosi come Assessorato allo Sport della Regione del Veneto di promuovere questa iniziativa insieme a Unpli Veneto, Ufficio scolastico regionale, Coni e Cip Veneto, un concorso che ha al centro la promozione di quei valori che sono alla base dello sport, ma che valgono anche in tutti gli ambiti della vita. Oggi ringrazio i due campioni olimpionici, testimonial d’eccezione per questa edizione del concorso, che si sono messi a disposizione e che saranno protagonisti delle storie Manuel Frigo originario di Cittadella e Thomas Ceccon originario di Thiene. Anche quest’anno la partecipazione è stata notevole, sono pervenuti 211 fumetti, 16 video e 4 candidature per il premio fair play. Il nostro obiettivo è continuare a raccontare la Carta etica e aumentare il numero di adesioni, che ad oggi hanno raggiunto quota 800, per condividerne i contenuti e fare in modo che questi valori, che sono già nel “DNA” di tantissimi lo siano proprio per tutti.”

Così l’Assessore regionale allo Sport è intervenuto oggi al Centro Federale “Alberto Castagnetti” di Verona alla Cerimonia di Premiazione della V edizione del concorso per gli studenti e gli atleti del Veneto 2023 “Disegna a fumetti la Carta Etica dello Sport” “Realizza il video della Carta etica Premio Fair play”. I vincitori sono stati premiati dal nuotatore olimpionico Thomas Ceccon, testimonial dell’iniziativa insieme al collega Manuel Frigo (assente alla premiazione odierna per motivi di salute), da Giovanni Follador, Presidente UNPLI Veneto, da Silvia Baratto del Miur – USR Veneto, da Ruggero Vilnai del Cip Veneto e da Dino Ponchio del Coni Veneto.

I numeri dell’edizione 2023:

Sezione Fumetti: 211 fumetti totali, 52 scuole e 7 associazioni sportive.

Sezione Video: 16 video totali presentati da 12 Scuole Secondarie di Secondo Grado e Associazioni sportive

Premio Fair Play: 4 candidature ricevute