Eccellenza imprese venete, lo conferma anche Deloitte. Zaia, “Tra le regioni più premiate, significato forte”

“Il momento è durissimo, le preoccupazioni per la crisi internazionale e per l’aumento dei costi sono pressanti, ma dalla quinta edizione del ‘Deloitte Best Managed Companies Award’ arriva un messaggio forte di speranza e resilienza: le imprese venete, con otto premi, si confermano vocate all’eccellenza. Anche al secondo cigno nero, la guerra e le sue conseguenze, dopo quello del Covid, l’impresa veneta saprà reagire con la forza dei migliori”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione ai risultati della quinta edizione del premio istituito da Deloitte Private con la partecipazione di ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria.

“Da Deloitte Private – aggiunge il Governatore – arriva una promozione a tutto campo del nostro sistema imprenditoriale, con il Veneto che, come nelle edizioni precedenti, continua ad essere una delle Regioni più premiate, a dimostrazione che la qualità, qui da noi, non è l’eccezione ma la regola”.

“Mi complimento con le aziende vincitrici: Alpac, Essetre, FiloBlu, Gibus, Pietro Fiorentini, San Marco Group, TAPÌ e Unox – prosegue Zaia -. In questo caso loro e i loro management rappresentano tutto un sistema. L’impresa veneta, i suoi uomini e donne, la sua capacità di evolvere di continuo con l’innovazione e la qualità, la forza eroica nel fronteggiare le situazioni più difficili, ci consentono di guardare al futuro con più di una speranza: anche stavolta ne sapremo uscire”.