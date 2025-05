Elezioni regionali 2025. Zaia: “Grazie al Consiglio di Stato per il chiarimento. Veneto al lavoro per un voto ordinato e partecipato”

Venezia, 8 maggio 2025

“Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto. Il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio. Verrà quindi indicata, entro i termini temporali previsti dalla legge, la data delle elezioni. La Regione del Veneto è già al lavoro, con spirito di servizio e responsabilità, per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. L’obiettivo è quello di assicurare a tutti i veneti un processo elettorale trasparente, partecipato, ben organizzato e all’altezza dell’importanza che questo appuntamento rappresenta per la vita democratica della nostra comunità”.

Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a seguito del pronunciamento con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il periodo entro il quale dovranno svolgersi le prossime elezioni regionali.