Energia. Comunità energetiche. Stanziati altri 2 milioni di euro per lo scorrimento del bando. Marcato, “Grande successo. Veneto in prima linea sulle energie rinnovabili”

Venezia, 18 dicembre 2024

“Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono un pilastro delle politiche energetiche regionali venete. L’enorme riscontro avuto dal bando a sostegno dell’avvio delle CER con ben 185 domande presentate dimostra il gradimento dei cittadini e delle istituzioni che hanno ben compreso la portata di questo modello di sviluppo sostenibile in campo energetico. Perciò abbiamo scelto di finanziare anche le domande ammissibili che non erano state finanziate in prima battuta per l’assenza di copertura. Sottolineo che abbiamo portato a quasi 4 milioni di euro i fondi a disposizione”.

Lo dichiara l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che annuncia la delibera che incrementa le disponibilità finanziarie del Bando che sostiene lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, finanziando le spese di analisi preliminare e di costituzione.

Considerato l’elevato interesse dimostrato per l’iniziativa, riscontrato dalle 185 domande di sostegno pervenute ad AVEPA (e dall’ammontare complessivo del contributo richiesto, equivalente ad euro 4.584.822) era stato disposto l’aumento della dotazione finanziaria del bando a 2 milioni di euro complessivi. La delibera approvata ieri prevede un ulteriore incremento.

“La delibera approvata garantisce di dare risposte al territorio in questa fase di avvio delle comunità energetiche – sottolinea ancora Marcato -. Ciò senza pregiudicare la piena attuazione e realizzazione delle ulteriori iniziative previste dall’Azione in cui si inserisce il bando e quindi, per consentire lo scorrimento della graduatoria delle domande istruite e finanziabili e di procedere all’istruttoria di tutte le domande pervenute, abbiamo deciso di incrementare la dotazione finanziaria del bando in parola per un importo pari a quasi 2 milioni di euro aumentando a quasi 4 milioni di euro la dotazione complessiva del bando approvato con DGR n. 1568/2023”.

Riguardo tutte le 85 le domande pervenute ma non istruite a causa del superamento delle risorse disponibili, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione della delibera di aumento della dotazione, AVEPA adotterà il provvedimento di concessione che approva l’elenco delle domande ammissibili al sostegno e l’elenco delle domande non ammissibili.