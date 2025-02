Federica Pellegrini nella Swimming International Hall of Fame, è la seconda italiana di sempre dopo la Calligaris. Zaia: “Due stelle, due venete. Orgoglio per il Veneto, terra dei record”

Venezia, 7 febbraio 2025

“Una carriera lunga oltre tre lustri, inanellando record su record, medaglia dopo medaglia, cadendo e rialzandosi con la forza di una tigre. Dimostrando a tutti, anche ai giovani, che la vittoria più bella arriva dopo la sconfitta, sempre mettendoci il cuore e l’anima, la fatica e il sacrificio, e questo vale nello sport come nella vita. L’ennesimo riconoscimento arriva oggi per la nostra Federica Pellegrini, veneziana adottata da Verona, che entra a pieno titolo nella International Swimming Hall of Fame. E’ la seconda italiana degli sport acquatici a riuscirci; prima di lei solo la padovana Novella Calligaris. Un’altra veneta. Non servono parole, c’è solo tanto, tantissimo orgoglio”.

E’ il commento del presidente Luca Zaia all’importante riconoscimento conferito oggi dall’Ishof alla “Divina” Federica Pellegrini, “unico nuotatore maschio o femmina – si legge nella motivazione – ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 stile, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento, qualificandosi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”.