Festa del Popolo Veneto il 25 marzo. Presidente Zaia, “Il Veneto modello di comunita’ che grazie ai suoi valori riesce ad affrontare le sfide piu’ difficili”

Venezia, 24 marzo 2023

“Quello veneto è un popolo straordinario, con radici profonde nel passato e un grande senso della comunità, con lo sguardo proteso verso il futuro. È un modello di comunità che non ha eguali nel mondo, e merita di essere celebrato perché capace di affrontare le sfide del presente coniugando impegno quotidiano e grande senso di solidarietà. È per questo che la Regione ha voluto istituire con legge regionale la Festa del Popolo Veneto, una giornata di festa in cui celebriamo tutti i veneti, la nostra storia e le nostre tradizioni. Festeggiamo il Veneto e il compleanno di Venezia, la perla del Mediterraneo che compie 1602 anni”.

Il presidente della Regione del Veneto interviene così in occasione della Festa del Popolo Veneto che cade domani sabato 25 marzo e che è stata fortemente voluta dalla Regione. La giornata è stata istituita con la legge regionale 8 del 2007 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”.

“A livello internazionale, ma anche nazionale, il Veneto negli anni ha scalato ogni classifica, ritagliandosi un’immagine ‘alta’ e credibile. Il 25 marzo è una giornata – prosegue Zaia – in cui si celebrano la lingua e la cultura venete, con un calendario di iniziative in special modo dedicato alle scuole, luoghi in cui troppo spesso la lingua e la cultura locale non vengono valorizzati abbastanza, con il rischio di far perdere ai nostri ragazzi, che poi saranno gli adulti di domani, le proprie radici, valori e la propria identità. Che non è chiusura o miopia, ma anzi capacità di dialogo e di stringere rapporti, ma sulla base della consapevolezza delle nostre peculiarità. Caratteristiche ben presenti anche nel mondo dell’impresa e dell’economia. Questa è la festa di tutti noi, un popolo di cui essere orgogliosi, per questo faccio i migliori auguri a tutti i veneti”.

In occasione della Festa del Popolo Veneto, Regione del Veneto – Assessorato Identità Veneta, Comitato Regionale UNPLI Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto anche quest’anno hanno dedicato alle scuole statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane dell’Istria il concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, giunto quest’anno alla 12° edizione. L’invito ai ragazzi era di presentare lavori, realizzati secondo diverse modalità e discipline, sui temi della lingua veneta, del territorio veneto nonché di leggende e misteri. La premiazione è lunedì 27 marzo all’ M9 – Museo del ‘900 di Venezia Mestre con la partecipazione dell’assessore regionale alla Cultura e all’Identità veneta Cristiano Corazzari.