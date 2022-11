Forze Armate. Gli auguri del Presidente Zaia, “Protagoniste di un ruolo sociale a servizio della comunita”

Venezia, 4 novembre 2022

“Anche quest’anno a FieraCavalli sono numerose le uniformi delle forze armate e dei corpi di polizia, in rappresentanza dei rispettivi reparti montati; immagine di una tradizione antica che si traduce in un servizio alla collettività sempre più al passo con i tempi. Alla grande manifestazione di Verona si conferma quel legame tra società e cittadini in divisa che assume particolare valore oggi nella giornata dedicata agli uomini e alle donne con le stellette. A loro invio gli auguri dei Veneti per la ricorrenza e un grazie per il servizio che svolgono a vantaggio della sicurezza anche internazionale”.

Queste le parole che il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime dalla kermesse ippica veronese in occasione della Festa delle Forze Armate.

“La data odierna è quella che per i nostri nonni riportava alla memoria le sofferenze e le fatiche di una guerra lontana che ha toccato da vicino la nostra regione – conclude il Governatore -. Oggi è l’occasione per dimostrare apprezzamento verso il ruolo svolto dalle forze armate, protagoniste delle principali missioni di pace in tutto il mondo, di importanti interventi a tutela e difesa dei cittadini, di una presenza costante in moltissimi ambiti dalla Protezione civile al Soccorso. Caratteristiche che ne fanno una garanzia per il paese e le sue istituzioni”.