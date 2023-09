Giustizia. In servizio oggi 58 amministrativi negli Uffici Giudiziari del Veneto. Zaia, “Grazie a Nordio. La collaborazione Istituzionale ha dato frutti positivi”

Venezia, 12 settembre 2023

Sono entrate in servizio oggi nei vari Uffici Giudiziari del Veneto 58 nuove unità di personale derivante dal Protocollo d’Intesa siglato a Giugno dal Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio e dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per rendere più efficiente la macchina della Pubblica Amministrazione e della Giustizia, intervenendo sul tema della carenza di personale.

“Sulla base di quell’Accordo, per il quale ringrazio il Ministro Nordio per l’attenzione che ha subito posto alle questioni della giustizia in Veneto – dice il Presidente Zaia – la Regione ha messo a disposizione della Giustizia una lista di candidati a ruoli amministrativi alla quale il Ministero ha libero accesso per il reclutamento delle figure necessarie. Un Accordo che è stato il primo in Italia – aggiunge – e che sta producendo un risultato straordinario, per la velocità della copertura dei posti, per la certezza che le persone convolte vadano a ricoprire effettivamente le posizioni proposte, per la stabilità, perché la provenienza territoriale degli interessati assicura una permanenza durature. Il classico esempio – conclude Zaia – di come due Istituzioni con compiti e ruoli diversi possano collaborare costruttivamente in favore del bisogno di giustizia della popolazione”.