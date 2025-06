Il Veneto leader nel Turismo DOP. Assessore Caner, “Un primato che unisce identità, qualità e sviluppo turistico della destinazione”

Venezia, 25 giugno 2025

Il Veneto si conferma ancora una volta ai vertici del turismo DOP in Italia, accanto a Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. E’ quanto emerge dal 1° Rapporto Turismo DOP presentato oggi a Roma dalla Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia e con il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

“Il primato del Veneto nel Turismo DOP conferma la forza di un modello che coniuga identità, qualità e innovazione. Le nostre 18 DOP, 18 IGP, 4 STG, unite alle 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT nel comparto vinicolo, rappresentano molto più di un paniere di eccellenze: sono l’espressione autentica dei nostri territori. Saperle raccontare attraverso esperienze turistiche sostenibili e integrate è la chiave per attrarre un pubblico sempre più attento e consapevole – commenta l’assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner -. I dati complessivi del 2024 certificano l’eccellenza della nostra offerta turistica e la capacità della nostra destinazione di attrarre visitatori da tutto il mondo”.

“Il 2024, infatti, in termini turistici, ha segnato un altro anno di crescita rispetto al 2023, consolidando il primato della nostra regione nel panorama turistico italiano con un incremento del 3,3 per cento negli arrivi e del 2,2 per cento nelle presenze, che superano i 73 milioni – prosegue Caner -. Di fatto, siamo la destinazione di riferimento per i viaggiatori internazionali, con un aumento significativo della quota straniera. Ma siamo anche una regione che cresce e innova per offrire un’esperienza capace di soddisfare sia il mercato consolidato sia la domanda di viaggiatori più sensibili al mondo legato alla sostenibilità, all’enogastronomia e al turismo esperienziale”.

Il Rapporto – basato su un’analisi articolata di dati ufficiali, attività consortili e iniziative turistiche – fotografa un’Italia in cui il legame tra Indicazioni Geografiche e turismo si rafforza come modello virtuoso di sviluppo territoriale. Nel 2024, ben 361 Consorzi di tutela hanno promosso 597 prodotti DOP e IGP, contribuendo alla creazione di 585 iniziative legate al Turismo DOP, con 235 eventi, 188 infrastrutture permanenti, 103 itinerari, 82 parchi e aree protette.

“Il Veneto spicca in questa mappa nazionale per la presenza di filiere produttive solide, un patrimonio di eccellenze agroalimentari e vitivinicole senza pari – conclude l’Assessore -, e una rete di Consorzi attivi e riconosciuti che svolgono un ruolo chiave nella governance del territorio”.