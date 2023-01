Influenza. Nuovo report Veneto. Gia’ colpite 647.552 persone. Rallenta il calo dell’incidenza ma in ripresa alcune fasce d’eta’

Venezia, 26 gennaio 2023

Nell’ultima settimana in Veneto sono 35.244 (contro i 37.623 della scorsa) i casi stimati di influenza stagionale per un totale complessivo da inizio stagione di 647.552. Il dato è riportato nel report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio nell’ambito della rete Influnet. L’incidenza generale è pari a 7,26 casi per mille abitanti, contro 7,75 casi per mille abitanti della scorsa settimana.

La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 17,07 per mille contro 15,9 casi per mille della scorsa settimana, seguita da quella tra i 5 e i 14 anni con 6,4 casi per mille contro 5,94 casi per mille della scorsa settimana. I cittadini tra i 15 e i 64 anni fanno registrare 7,28 casi per mille contr 8,63 casi per mille della scorsa settimana. Stabile il dato per gli ultrasessantacinquenni con 4,83 per mille contro 4,34 per mille della scorsa settimana.

La sintomatologia si manifesta con febbre, brivido, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso e/o naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario, anche in soggetti giovani e sani, e può favorire la comparsa, insieme all’influenza, anche di infezioni batteriche contemporanee quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti.