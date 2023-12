Lavoro. Prosegue il confronto tra BRT e sindacati sul modello operativo. Assessore Donazzan, “Positive le risposte dell’azienda rispetto al percorso di riorganizzazione dei rapporti con i fornitori che va condiviso con le parti”

Venezia, 6 dicembre 2023

Si è tenuto oggi un incontro regionale convocato dall’assessore al Lavoro Elena Donazzan e coordinato dall’Unità di crisi aziendali di Veneto lavoro che ha visto la partecipazione di BRT e del suo amministratore giudiziario, accompagnato dai consulenti della Filt Cgil regionale e provinciale. L’incontro, il terzo nelle ultime due settimane, ha avuto ad oggetto la definizione e la comunicazione dei principi che modificheranno l’attuale sistema dei rapporti tra la società BRT e i fornitori dei servizi di trasporto.

I sindacati nei due incontri precedenti avevano evidenziato le criticità in essere nei rapporti con i fornitori e i loro lavoratori (driver e magazzinieri) e definito i contenuti di un documento da sottoscrivere, utile a comunicare i cardini del nuovo modello in ottica di trasparenza nelle relazioni industriali e di rispetto delle prescrizioni normative. L’azienda nell’incontro di oggi, anche attraverso l’intervento dell’amministratore giudiziario, ha ribadito che per superare le criticità che a inizio anno hanno portato all’amministrazione giudiziaria si è già avviato un percorso che interviene su aspetti chiave quali la ridefinizione contrattuale di rapporti con i fornitori, la loro riduzione in termini numerici e la selezione in termini di affidabilità e di capacità di gestione dei lavoratori. Le parti hanno condiviso che nei prossimi giorni sarà definita una comunicazione da parte dell’azienda che riporterà i termini del processo di riorganizzazione intrapreso e gli esiti del confronto sui contenuti proposti dalle parti sindacali.

“Il percorso di riorganizzazione dei rapporti con i fornitori dei servizi di trasporto intrapreso da BRT in questa fase di amministrazione giudiziaria – afferma l’assessore Donazzan – va nella direzione di rimuovere le criticità riferite ai rapporti di lavoro e di garantire maggior tutela dei lavoratori. Per rendere efficace il cambiamento, risultano indispensabili il confronto e la condivisione; in quest’ottica appare positiva la risposta dell’azienda alle richieste sindacali. La Regione terrà monitorata la situazione e il rispetto dei principi del Protocollo regionale che abbiamo sottoscritto tra le Istituzioni e le Parti della filiera della logistica”.