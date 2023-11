Mercoledi’ approda a Villafranca (VR) “Scuola Sicura” della Regione Veneto. Protagonisti i ragazzi dell’istituto Stefani Bentegodi

Venezia, 20 novembre 2023

Approda mercoledì 22 novembre a Villafranca di Verona, Presso l’Istituto “Stefani Bentegodi” in via Ospedale Marcello Magalini 1, “Scuola Sicura in Veneto”, il format che sta riscuotendo un notevole successo, ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile e dedicato alle scuole del territorio. Si tratta dell’evento conclusivo della “stagione” 2023, che ha portato l’iniziativa in una scuola per ogni provincia del Veneto. La stampa è invitata all’evento.

“A partire dal mattino – dice l’Assessore Gianpaolo Bottacin – “La giornata tipo è quella che, con alcuni aggiustamenti, proponiamo ormai da otto anni e prevede che le esercitazioni si aprano con una prova di evacuazione durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi caratteristiche in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seconda delle località si valuterà se dedicare la prova a una simulazione di incendio, terremoto o alluvione”.

Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della direzione competente, insieme ai vigili del fuoco, alle forze locali di polizia, ai sanitari, ai gruppi di Protezione Civile, si svolgerà un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.

“Agli alunni, come da tradizione, verranno poi presentati i diversi mezzi d’emergenza intervenuti e le loro funzionalità – specifica infine Bottacin -. In questa fase è anche previsto l’atterraggio dell’elicottero del Suem 118 o dell’antincendio boschivo con la

simulazione di un soccorso. La mattinata si va poi a concludere con la consegna di un volumetto dove i ragazzi possono ritrovare le principali regole e i rischi da conoscere e nel quale si dà spazio anche ai riferimenti locali di Protezione Civile”.

Alle ore 11.00 è previsto un breve momento di saluto delle autorità presenti che, in caso di maltempo, si terrà nell’aula magna dell’istituto.