Nuove rotatorie a Caprino Veronese, Vicepresidente De Berti: “La sicurezza stradale resta una priorità della Regione”

Venezia, 30 ottobre 2023

“A meno di un anno dalla posa della prima pietra, inauguriamo oggi due opere infrastrutturali fortemente volute dal territorio al fine di risolvere le criticità che interessavano la strada provinciale nei pressi di Caprino Veronese, spesso teatro di incidenti, anche mortali. Due interventi importanti realizzati grazie alla Legge Regionale 39/1991 sulla sicurezza stradale, attuati in sinergia con l’amministrazione comunale e provinciale a dimostrazione, ancora una volta, che la collaborazione tra enti ha ricadute positive per la collettività”.

Lo ha detto questa mattina la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, partecipando all’inaugurazione di due nuove rotatorie sulla SP 8 “del Baldo” a Caprino Veronese (Verona). Con l’occasione è stato annunciato anche il via ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Pesina.

“Per quanto riguarda la spesa dell’opera, pari a 600.000 euro, il contributo regionale è stato di 228.000 euro – ha precisato la Vicepresidente –; il resto dell’importo ha visto una compartecipazione tra Comune di Caprino, per 187.000 euro, e Provincia di Verona, per 185.000 euro. Solo dal 2016 ad oggi, abbiamo realizzato oltre 660 interventi per un investimento di oltre 230 milioni di euro tra nuove rotatorie, piste ciclabili e interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica. La sicurezza stradale resta, infatti, una priorità della Regione”.