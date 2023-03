Pari opportunita’. Donazzan, “Certificazioni di Genere sono incentivo e strumento necessario per raggiungere un’effettiva parita’ nel lavoro”

Venezia, 9 marzo 2023

“Le certificazioni di genere sono un elemento chiave rispetto al tema della effettiva realizzazione della parità di genere in particolare nel mondo del lavoro. Per questo il mio impegno da assessore alle pari opportunità, insieme a quello delle strutture regionali, è di far sì che si diffonda sempre di più a garanzia di un’effettiva opportunità per il mondo femminile di veder riconosciute le proprie competenze, anche in un sistema di premialità che può solo portare beneficio tanto alle imprese quanto alle lavoratrici”.

Lo ha detto l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan intervenendo al convegno dedicato a “Il contributo delle certificazioni alle pari opportunità” che si è tenuto questa mattina al palazzo Grandi Stazioni a Venezia organizzato dalla Consigliera di Parità di Regione del Veneto Francesca Torelli. Al centro della mattinata di studio il ruolo che il variegato sistema delle Certificazioni fornisce alla realizzazione delle Pari Opportunità.

Nel corso del convegno si è parlato di Certificazione di Genere e norma “Diversity e Inclusion e Standard Family Audit” con esperti del settore per proseguire con il contributo dato dai sistemi di certificazione delle competenze individuali in ambito di gestione delle risorse umane.

È stato affrontato il tema del sistema della premialità e gli effetti sul sistema degli appalti, le implicazioni in tema di responsabilità datoriale per comportamenti discriminatori con il supporto di una avvocata giuslavorista e del ruolo delle Commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro con il Presidente della Commissione di certificazione istituita presso l’Università di Venezia il prof. Gaetano Zilio Grandi.

Vi è stata è poi la testimonianza di organizzazioni certificate o che stanno per ottenere la certificazione secondo gli standard Family Audit e di Certificazione di Genere.

L’evento si è concluso con la firma di una convenzione sul tema delle certificazioni di genere sottoscritto dall’ufficio della Consigliera di Parità, nella persona di Francesca Torelli, e da Roberto Sartore in rappresentanza di Confprofessioni.