Questura e pubblici esercizi assieme per tutelare le donne. Il plauso del Presidente del Veneto

Venezia 27 aprile 2023

“L’obiettivo di far emergere gli episodi di violenza di genere fisica e verbale, di tutelare le donne vittime di stalking e di violenza, con questo progetto diventa più vicino. Esprimo il mio plauso alla Questura e ai pubblici esercenti di Padova per aver unito le forze per contrastare quello che è uno dei fenomeni più odiosi in seno alla società”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto commenta l’accordo tra Polizia di Stato e Pubblici esercizi contro il fenomeno della violenza sulle donne. Si tratta del progetto nazionale #SicurezzaVera di cui la Questura di Padova è capofila.

“La violenza, verbale o fisica che sia, è un aspetto esecrabile dell’animo umano, che va combattuta con ogni mezzo. Con questo progetto gli esercizi pubblici ribadiscono il loro ruolo di presidi di legalità. Ringrazio gli esercenti per l’impegno preso con l’auspicio che questo modello di collaborazione possa essere applicato anche in altre realtà del nostro territorio”.